A semana de Ashton Kutcher e Mila Kunis terminou com a celebração do aniversário de casamento. Foi no dia 4 de julho de 2015 que o casal deu o nó numa cerimónia que realizaram no Secret Garden Parrish Ranch, em Oak Glen, na Califórnia.

Agora, para comemorar esta década de casamento, Ashton Kutcher e Mila Kunis viajaram até Itália.

De acordo com a People, os atores foram fotografados a bordo de um iate na quinta-feira, dia 3 de julho, em Veneza. Os artistas tiraram uns dias de férias para celebrar este marco na relação e não passaram despercebidos.

No que ao look diz respeito, Ashton Kutcher, de 47 anos, pode ser visto com uma camisa branca com detalhes em azul, que combinou com uns calções e boné. Por sua vez, Mila Kunis, de 41 anos, estava com um vestido azul e branco com estampado floral e chinelos.

A história de amor de Ashton Kutcher e Mila Kunis

Ashton Kutcher e Mila Kunis conheceram-se no set de 'That '70s Show', em 1998, onde interpretaram o casal Michael Kelso e Jackie Burkhart, respetivamente. Na altura, a atriz tinha apenas 14 anos e o ator tinha 20, e não houve nenhuma relação fora das câmaras.

Entretanto, em setembro de 2005, Ashton Kutcher casou-se com a também atriz Demi Moore, depois de esta se ter separado de Bruce Willis. Anos mais tarde, Mila Kunis acabou por entrar na vida do ator (e permanece até aos dias de hoje).

Em janeiro de 2011, Mila Kunis terminou a relação que mantinha há oito anos com Macaulay Culkin. Meses depois, em novembro desse mesmo ano, Demi Moore revelou que estava separada de Ashton Kutcher.

Foi janeiro de 2012 que Ashton Kutcher e Mila Kunis se reencontraram nos Globos de Ouro e tudo começou nessa altura. Os atores deram uma oportunidade ao amor e começaram a construir uma família. O casal tem em comum a filha Wyatt, de dez anos, e o filho Dimitri, de oito.

Os sobre as crianças, o casal explicou anteriormente que a escolha para manter a vida dos meninos longe dos holofotes. "Não partilhamos fotografias dos nossos filhos publicamente porque sentimos que ser público é uma escolha pessoal", disse o ator de 'The Ranch' quando esteve no podcast 'Thrive Global', da iHeartRadio, em 2017.

"Eu e a minha mulher escolhemos uma carreira em que somos conhecidos publicamente, mas os meus filhos não, por isso acho que eles têm o direito de fazer essa escolha", acrescentou.

Já em 2018, no podcast 'WTF' com Marc Maron, Mila Kunis partilhou que quando trabalharam juntos em 'That '70s Show' não sentiam nada um pelo outro.

"É a história mais estranha que ninguém acredita, mas é a mais pura das verdades. Eu e ele conversamos sobre isso e pensamos: 'Meu Deus!' Se tivéssemos tentado no passado, será que nos teríamos conectado? Não. As pessoas que éramos naquela altura... nunca estaríamos juntos. Mas é uma pena termos perdido 20 anos juntos. Olho para trás e penso: 'Podíamos ter passado 20 anos juntos'", disse a atriz.

Leia Também: Casaram-se há 26 anos. A mensagem de David Beckham para Victoria