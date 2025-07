David e Victoria Beckham terminam a semana com a celebração de uma data muito especial. Foi há precisamente 26 anos que o casal deu o nó.

Esta sexta-feira, dia 4 de julho, David Beckham recorreu à sua página de Instagram para assinalar a data e declarar-se publicamente à mulher da sua vida, com quem tem quatro filhos em comum.

Ao destacar algumas imagens, umas antigas e outras mais 'atuais', e mostrando ainda os quatro filhos de ambos, o ex-jogador de futebol escreveu: "Hoje faz 26 anos que me disseste sim. Feliz aniversário e obrigado por me dares os nossos lindos filhos e por termos construído a vida que temos juntos. Amo-te, Lady Beckham."

Na publicação, David Beckham identificou Victoria e os quatro filhos de ambos, Brooklyn, de 26 anos, Romeo, de 22, Cruz, de 20, e Harper, de 13.

Como seria de esperar, assim que a publicação ficou disponível na rede social, foram muitos os seguidores que rapidamente 'correram' para a caixa de comentários e desejaram um feliz aniversário ao casal.

A relação de quase três décadas de David e Victoria Beckham

Foi em 1997, durante um jogo de futebol, que David e Victoria Beckham se conheceram. Isto quando o futebolista jogava pelo pelo Manchester United. No entanto, o jogador de futebol já sabia (muito antes) que queria casar-se com a cantora das Spice Girls.

Em 2008, quando na altura conversou com a apresentadora Ellen DeGeneres, David Beckham confessou que sentiu que queria casar-se com Victoria quando viu as Spice Girls na televisão. "Estava num quarto de hotel com o meu melhor amigo, que foi o meu padrinho de casamento. Lembro-me de me virar para ele - antes mesmo de conhecer a Victoria - e dizer: 'Quero casar-se com aquela raparia'", recordou na altura.

O que é certo é que os seus caminhos cruzaram-se e, depois de terem ficado noivos em 1998, deram o nó no ano seguinte, em julho de 1999. Nesse mesmo ano, além do enlace, foram pais do primeiro filho, Brooklyn, que nasceu a 4 de março de 1999.

Cerca de três anos depois, no dia 1 de setembro de 2002, o casal viu nascer o segundo filho, Romeo. Em 2004 anunciaram que estavam à espera do terceiro filho, Cruz, que nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005. Dois anos depois, em 2007, David e Victoria mudaram-se para Los Angeles, isto porque o futebolista tinha assinado um contrato de cinco anos com o LA Galaxy. E foi por essa razão que a família se mudou para a Califórnia.

Anos mais tarde, em janeiro de 2011, David e Victoria Beckham anunciaram que estavam à espera do quarto bebé, desta vez uma menina, Harper, que nasceu no dia 10 de junho de 2011.

Em 2013, aos 38 anos, David aposentou-se do futebol depois de ter deixado o Los Angeles Galaxy, de ter passado pelo Real Madrid e ter jogado, por uma curta temporada, no Paris Saint-Germain. Foi também nesta altura que a família regressou a Londres.

No dia 30 de janeiro de 2017, recorda ainda a People, David Beckham revelou que tinham renovado os votos de casamento, e hoje celebraram mais um aniversário.

