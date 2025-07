O guitarrista português Nuno Bettencourt prestou homenagem a Diogo Jota, que morreu num acidente de viação na quinta-feira, durante um concerto em Birmingham, Inglaterra, na despedida da banda britânica Black Sabbath.

A homenagem ocorreu já no final do evento, quando o cantor Yungblud dedicou a música 'Changes' ao jogador português. A acompanhar o artista estava Nuno Bettencourt, guitarrista da banda Extreme, que surgiu em palco com a camisola 20 do Liverpool com o nome de Diogo Jota.

O concerto 'Back To The Beginning' decorreu durante este sábado, 5 de julho, no Villa Park, em Birmingham, e marcou a despedida da icónica banda de heavy metal Black Sabbath.

Durante o espetáculo, o artista britânico Yungblud liderou um grupo que, além de incluir Nuno Bettencourt na guitarra, tinha II, dos Sleep Token, na bateria, e Adam Wakeman, da banda de Ozzy Osbourne, nos teclados.

Veja a homenagem nas publicações abaixo:

Homenagem ocorreu no dia do funeral de Diogo Jota e André Silva

A homenagem de Yungblud e Nuno Bettencourt ocorreu no dia em que milhares de pessoas, incluindo dezenas de jogadores de futebol, se juntaram em Gondomar para o último adeus a Diogo Jota e ao irmão André Silva. Os dois irmãos, recorde-se, morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.