Quase 16 anos depois, eis que Liam e Noel Gallagher subiram juntos a palco novamente.

As tréguas dos irmãos levou a uma reunião dos Oasis, que iniciaram esta sexta-feira, 4 de julho, uma digressão mundial - cujo pontapé de partida foi em Cardiff, Wales, com um espetáculo esgotado no Principality Stadium.

Liam e Noel subiram a palco de mãos dadas, dando assim por terminada uma década marcada por zangas públicas, farpas mútuas e declarações ácidas. Foi com um grande entusiasmo que o público recebeu o duo.

A homenagem a Diogo Jota

Um dos momentos mais emocionantes do espetáculo aconteceu quando a banda britânica homenageou o jogador português Diogo Jota através da música 'Live Forever' ('Viver para sempre', numa tradução livre) conforme destacado nas redes sociais.

Poderá ver o momento no vídeo de seguida:

A digressão marca um regresso às origens, uma vez que para além de Noel e Liam, os fãs podem conta com Andy Bell (baixo), assim como com Gem Archer e Paul 'Bonehead' Arthurs (guitarras), ex-integrantes da banda. A novidade vem com o baterista Joey Waronker (R.E.M., Beck).

Espera-se que a digressão seja muito lucrativa, com especialistas na área a estimar que valha, pelo menos, 200 milhões de dólares (aproximadamente 169 milhões de euros) - fora os lucros do merchandising e com a agência que promove os concertos.

Também Robert Plant, vocalista da icónica banda Led Zeppelin, fez questão de prestar uma homenagem ao internacional português através de uma publicação na rede social X.