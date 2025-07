Rute Cardoso quebrou o silêncio esta terça-feira, dia em que se assinala um mês desde o casamento com Diogo Jota, que morreu na madrugada do dia 3 de julho, num acidente de viação.

A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, quebrou o silêncio esta terça-feira, dia em que se assinala um mês desde o casamento com o internacional português, que morreu na madrugada do dia 3 de julho, num acidente de viação, em Espanha. "Um mês do nosso ‘nem a morte nos separa’. Para sempre, a tua branquinha", escreveu, na rede social Instagram. Rute Cardoso divulgou ainda três fotografias do dia do enlace, duas das quais retratavam a primeira dança do casal. A imagem em destaque, contudo, mostrava as mãos dos noivos – e os respetivos anéis – em grande plano. Recorde-se que Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25 anos, morreram na madrugada do dia 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, na região de Zamora, em Espanha. O veículo em que os jovens seguiam despistou-se na sequência do rebentamento de um pneu, enquanto era realizada uma ultrapassagem, seguindo-se um incêndio. Os últimos resultados da investigação da Guarda Civil espanhola apontaram ainda para um possível excesso de velocidade. O velório dos irmão deu-se no dia 4 de julho, enquanto o funeral ocorreu no dia seguinte, na Igreja Matriz, em São Cosme, Gondomar. Neste último adeus estiveram presentes várias figuras do mundo do futebol, entre elas André Villas-Boas, João Félix, Bernardo Silva e o plantel do Liverpool.

Diogo Jota morreu dias depois de ter dado o nó com Rute Cardoso, a 22 de junho. O casal tem três filhos em comum - dois rapazes e uma rapariga, que nasceu em novembro do ano passado.

O português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.