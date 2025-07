A modelo Maria Rodrigues recorreu às redes sociais para afirmar que as notícias sobre a morte de André Silva, irmão de Diogo Jota, "não são" sobre o marido, o internacional português com o mesmo nome.

Maria Rodrigues, modelo e mulher do internacional português André Silva, que joga atualmente pelo Leipzig, divulgou, este domingo, um comunicado nas redes sociais para esclarecer que há "uma confusão" entre o nome do marido e o nome de André Silva, irmão de Diogo Jota. "Tenho recebido muitas mensagens gentis e preocupadas ultimamente. Parece ter havido alguma confusão relacionada com notícias recentes muito tristes, e quero esclarecer que essas notícias não são sobre o meu marido, André Silva", escreveu Maria Rodrigues nas 'stories' da rede social Instagram. A modelo, que esteve com o marido nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva, na sexta-feira, em Gondomar, acrescentou que os seus "corações estão com as famílias afetadas por esta tragédia". "Estamos a pensar nelas durante este momento incrivelmente difícil", concluiu. Comunicado de Maria Rodrigues© Instagram Maria Rodrigues e André Silva, recorde-se, casaram-se há cerca de três semanas, após uma relação de quatro anos. "Não consigo acreditar…", lamenta André Silva após velório Na quinta-feira, após ter estado presente nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota, André Silva partilhou uma publicação na rede social Instagram, onde afirmou ainda não "acreditar" na morte do jogador e do irmão. "Não consigo acreditar… Assumimos o dia a dia como garantido, mas a vida pode ser brutalmente frágil. Não há palavras que sirvam. Não há sentido nisto. Só dor e um silêncio que pesa", começou por escrever André Silva, fazendo acompanhar a publicação com uma fotografia de ambos a celebrar um golo no FC Porto. "Partilhámos momentos dentro e fora de campo.. risos, sacrifícios, vitórias, conversas simples que hoje ganham outro peso. Estarás sempre connosco, em tudo o que fomos e somos! Farás sempre parte de nós! Descansem em paz, Jota e André", rematou André Silva, homenageando também o irmão de Diogo Jota.

Diogo Jota e André Silva morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O avançado internacional português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.

Já André Silva, de 25 anos, igualmente jogador de futebol profissional, atuava como extremo no FC Penafiel, equipa da Segunda Liga.