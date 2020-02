30 minutos do seu tempo e a infalível técnica para ter um assado de vegetais perfeito

Espreite os lineares dos supermercados, os cestos da mercearia do seu bairro, até mesmo o frigorífico (quantas vezes nos surpreendemos com o que dentro dele encontramos) e um mundo de sabor e de cor se abrirá.

Cherovia (também a conhecemos como pastinaga), mandioca, brócolos, abóbora, cebola, couve-de-bruxelas, tomate, funcho, curgete, espargos, um infindável elenco de alimentos, espreitam em busca da oportunidade de lhe garantirem à mesa diversidade no acompanhamento, ou mesmo como refeição principal.

Tudo isto com uma cereja no topo do bolo: são pouco exigentes, casam na generalidade muito bem entre si e proporcionam-nos uma refeição que agrada a todos os palatos.

Há, contudo, que saber mimar estes alimentos nutricionalmente ricos. Não queremos um assado estorricado, antes caramelizado com as propriedades dos vegetais. Queremo-los estaladiços, ainda viçosos.

Faça a sua seleção de vegetais, não se acanhe

Vamos por partes. Façamos uma seleção de seis vegetais para este nosso assado: cherovia (uma prima da cenoura), cenoura, abóbora, couve-flor, beringela, batata-doce laranja. No final conte com perto de um quilo, somados todos os ingredientes.

Trata-se, somente, de uma sugestão. Pode combinar os ingredientes por cor, por opostos de tonalidade, por exemplo.

No corte também está o segredo

Importante é que corte todos os vegetais com uniformidade de tamanho, obedecendo à regra de o fazer em pedaços pequenos. Uma operação muito importante para assar todos os alimentos em tempos idênticos.

No caso dos vegetais propostos pode deixar-lhes as cascas, são nutricionalmente interessantes e saborosas. Cuide de lavar bem os vegetais antes de os cortar.

Agora, o azeite com conta peso e medida

Posto isto, vai levar os seus vegetais a uma tigela larga e misturá-los com azeite (extra virgem é opcional) ou óleo de coco. Não os encharque no azeite. Duas ou três colheres de sopa serão o bastante para os deixar untuosos, com um tom lustroso muito fotogénico.