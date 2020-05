Passo 2:

Vai, agora, temperar os peitos de frango. Faça-o com simplicidade, apenas uma pitada de sal e de pimenta-preta moída na hora. Com moderação. Há que evitar excesso de sal. Pode acrescentar, neste passo, ervas aromáticas (ex. tomilho) do seu agrado, mas sem exagero.

Passo 3:

Deixe a salmoura atuar 15 minutos. Entretanto, aqueça uma frigideira de bordos altos em lume médio. Quando estiver bem quente, vai verter um fio de azeite que cubra o fundo.

Passo 4:

Cozinhe os peitos de frango por um minuto, sem os virar. Deixe-os dourar de um lado (não queimar, claro). Repita a operação com o lado oposto dos peitos. Posto isto, baixe o lume para brando.

Passo 5:

Vai cobrir a frigideira com uma tampa e permitir uma cozedura por dez minutos. Não levante a tampa. Deixe o calor e o vapor operarem.

Passo 6:

Termine o cozinhado, mas não levante ainda a tampa da frigideira. Os peitos ficarão mais dez minutos a descansar. Concluído este tempo, pode tirar os seus suculentos peitos de frango. Deixe-os descansar três a quatro minutos antes de fatiar.

Agora que tem a fórmula, pode aplicá-la na receita que propomos abaixo.