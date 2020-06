Agora que tem o seu iogurte de labor artesanal pronto, pode produzir um prato delicioso, comum em muitas gastronomias, do Médio Oriente, à Grécia, ao Paquistão e Índia. O Labneh caseiro, utilizado em sanduíches, doces, molhos, coberto de especiarias e ervas aromáticas.

Produzir o Labneh

Utilizando uma tigela como recipiente, cubra-a com um passador de cozinha e, sobre este uma gaze de musselina. Verta um pouco do seu iogurte caseiro sobre a gaze e tempere-o com uma pitada de sal a gosto. Feche a gaze no topo, formando um saquinho. Pode por exemplo utilizar uma mola de roupa. Deixe o iogurte a coar, à temperatura ambiente, durante 24 horas, até perceber que o iogurte ganhou uma consistência firme.

Na tigela vai encontrar o soro do iogurte. Não o deite fora, ingira-o, é uma excelente fonte de minerais, aminoácidos essenciais. Pode, por exemplo, acrescentá-lo aos seus sumos naturais caseiros.

Produza pequenas bolas com o iogurte coado. Se as quiser conservar, pode mergulhá-las em azeite (que pode ser condimentado com ervas e especiarias a gosto) e preservá-las assim até um mês no frigorífico. Também no frigorífico, o Labneh, por si só, vai manter-se até quatro dias.

Pode levar estas bolas de iogurte para um novo patamar. Reserve algumas tacinhas. Em cada uma delas verta uma especiaria, erva aromática, frutos secos, ou mesmo as suas misturas preferidas com estes ingredientes. Role as bolinhas de Labneh nos alimentos indicados e sirva como uma deliciosa e colorida entrada.