Sónia Jesus marcou presença esta quarta-feira, 23 de julho, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI. A antiga concorrente do 'Big Brother 2020' esteve no formato matutino para conversar com Cristina Ferreira sobre a fase feliz que está a viver.

Recentemente, Sónia foi pedida em casamento pelo companheiro, Vítor Soares.

"Fazia todo o sentido ele pedir-me novamente em casamento, começarmos um novo ciclo, uma nova fase", notou a empresária, que já tinha sido pedida em casamento aquando da participação no 'BB 2020'.

O casamento, contou, já está a ser preparado e a data escolhida. Sónia e Vitó, como é conhecido por amigos e familiares, casam-se no próximo ano.

Quanto à festa, a noiva imagina uma celebração "rodeada de amor" e das pessoas que a acompanharam nos últimos anos - nos momentos de grande felicidade mas também nas dificuldades.

A prisão de Vitó

Vítor Soares e Sónia Jesus enfrentaram nos últimos anos momentos delicados. O companheiro da empresária foi preso no âmbito de um processo de tráfico de droga.

Vitó esteve a cumprir pena na cadeia e depois em prisão domiciliária. Saiu em liberdade nos primeiros dias de junho. Na época, Sónia mostrou Vítor Soares a passear na praia com os três filhos do casal e, mais tarde, a família reunida numa marisqueira.

"Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi", disse a respeito deste período delicado.

Sónia estava grávida de quatro meses, do filho mais novo do casal, quando viu o companheiro ser preso. "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez", conta.

"Sou muito grata a Deus porque tenho um filho maravilhoso, cheio de saúde", enalteceu ainda, revelando que a gestação "podia ter corrido mal" dadas as circunstâncias.

A empreendedora do Porto abordou ainda a forma como lidou com os comentário de quem a acusava de também estar envolvida no tráfico de droga.

"Ainda hoje as pessoas questionam e dizem, ela sabia. Como é que é possível? Mas sabes, Cristina, eu nunca senti a necessidade de me justificar nem provar nada a ninguém, porque eu sabia que deitava a minha cabeça no travesseiro e estava de consciência tranquila. O meu foco foi não lhe virar as costas".

Sónia Jesus explica que perdoou o companheiro depois de uma conversa em que este admitiu os erros, foi sincero e mostrou vontade de ser um homem diferente.

"Se me perguntares, orgulhaste do que ele fez? Não, porque cometeu um erro. Mas orgulho-me no homem em que se tornou. Orgulho-me também do percurso que ele teve ao longo destes três anos", reforçou.