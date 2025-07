Fábio Paim recordou uma vez mais no 'Big Brother Verão', da TVI, o seu conturbado percurso de vida. O antigo jogador de futebol falava com os restantes participantes sobre a importância do dinheiro quando em resposta a algumas questões que lhe foram colocadas acabou a lembrar a época em que perdeu tudo.

Fábio Paim era uma jovem promessa do futebol português, que ainda na adolescência começou a ganhar milhares de euros. Porém, os excessos levaram à falta de empenho nos treinos e nem o talento salvou a carreira que tinha tudo para ser promissora.

"Eu fiz muita coisa, mas eu era miúdo. Agora é que eu devia começar a viver. Eu fiz tudo, mas era miúdo. Eu não sabia nada, só me enganaram", disse, explicando que com apenas 16 anos "já tinha muito dinheiro".

"Com 21 anos estava no Chelsea [Football Club], com 22 já não tinha dinheiro. Na minha cabeça eu ia sempre fazer 'bué' dinheiro, era novo, mas não. Já tinha passado o tempo, porque eu só andava em festa. Gastava sete/ oito mil euros por noite. Não era nada, então eu ganhava 50 [mil euros]", contou.

Paim recordou ainda ter gastado milhares de euros a ajudar pessoas, uma vez que sempre quis partilhar tudo o que ganhava. "Eu pagava rendas de casas de pessoas que eu nem sabia quem eram. Pessoas que depois nos abandonam", disse emocionado ao conversar com Maria Botelho Moniz, na emissão do 'Especial', onde teve oportunidade de rever as imagens da conversa que teve com os colegas.

Depois de perder o contrato de milhares de euros, o antigo jogador de futebol ficou sem dinheiro e teve de vender os únicos bens que tinha adquirido com o que havia ganhado até ali: os carros de luxo.

"Depois tens de entregar os carros, comecei a entregar os carros. Tinha um Porsche, um série 6, e um Maserati. Fui entregar um de cada vez, até que fiquei sem nada".

Paim admite ter ficado perdido nesta altura e enveredado ainda mais por maus caminhos: "Apanhei depressão. Eu fiquei doido. Mas o que é que eu fiz? Fui beber e drogar-me".

Fábio Paim acabou preso em 2020

Numa espiral de acontecimentos negativos e rodeado de más influências, Fábio Paim continuou a escolher os piores caminhos e em 2020 acabou preso por tráfico de droga.

"Vi amigos que não via há anos", disse ao lembrar o ano em que esteve na prisão de Caxias.

"Foi o melhor que me podia acontecer, eu ter sido preso, porque aprendi muita coisa. Aprendi a dar valor, a tornar-me humilde, a reconhecer. Porque acho que nunca estamos no fundo poço, há sempre mais baixo", referiu, explicando ter percebido que apenas com "trabalho e humildade" se consegue subir na vida.

"Quando saí da prisão, saí uma nova pessoa", assegurou, por fim.

Por fim, o antigo futebolista assumiu que ainda não conseguiu perdoar-se pelo seus erros por não ter ainda concretizado o seu maior sonho: ter estabilidade suficiente para que a mãe deixe de trabalhar.

"É mais por causa de uma pessoa só que ainda não consegui perdoar-me. É porque não consegui que a minha mãe deixasse de trabalhar", lamentou, assumindo que este é o seu grande sonho.

Leia Também: "Entalou-me os dedos todos. Desmaiei". Luíza Abreu relata agressão do pai