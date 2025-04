"10 anos de ti, minha filha." Foi com estas palavras que Sónia Jesus começou a publicação que fez no Instagram para celebrar o aniversário da filha do meio, Naísa.

"Naísa, tu és proteção, carinho, amor, alegria. És abraço, mimo, bondosa, és maravilhosa e não é por seres minha filha que digo isto. Todos os que te rodeiam sabem o cuidado, proteção e amor que tens por quem tu gostas. Tu, minha filha, enches os meus dias de amor. Contigo nunca me sinto só… Tu nasceste de mim, mas eu nasci para ser tua mãe", acrescentou.

"Filha, amo-te tanto e, olhando para trás, sinto que estás a crescer depressa demais, sinto que deixaste de ser a minha bebé muito, muito rápido. Porém, adoro, amo, dormir contigo, dar-te colo e encher-te de mimo porque és, e serás, para sempre a minha bebé da mãe", continuou.

"Mas ver-te crescer e ver a menina maravilhosa que és e com tantos, mas tantos, traços de personalidade da mãe, deixa-me cheia de orgulho e tranquila, pois tenho a certeza que se o futuro te trouxer desafios, vais conseguir arregaçar as mangas e enfrentar qualquer obstáculo. Pois és uma menina forte valente e destemida", disse depois.

"A primeira década da tua vida está concluída, agora inicia-se uma nova etapa e quero que saibas que a mãe estará sempre, sempre, sempre contigo. Só peço a Deus que te guie, ilumine e te dê muita saúde, porque amor nunca te vai faltar. O resto a gente conquista. Feliz aniversário, meu amor, 10 anos de alegrias, orgulhos, aprendizagens. 10 anos de ti, 10 anos de nós. Amo-te tanto, tanto, tanto que tu nem imaginas, minha amada filha, minha Naisinha", completou. Às palavras juntou imagens da menina. Veja abaixo:

De recordar que Sónia Jesus e o companheiro, Vítor Soares, são ainda pais de Maiara e Fabian.

