É dia de festa em casa de Sónia Jesus. A antiga participante de 'Big Brother 2020' completa esta segunda-feira, 14 de julho, mais um aniversário.

Quem não deixou a data passar em branco foi Joana Diniz. A cabeleireira dedicou à amiga, que conheceu aquando da participação de ambas numa edição de 'Desafio Final', uma mensagem muito emotiva na qual deixa claro o amor a amizade que as une.

Eis abaixo o texto de Joana Diniz:

"Hoje as palavras parecem pequenas diante da imensidão do que sinto por ti. Neste teu dia, no teu aniversário, quero declarar ao mundo – com todo o amor do meu coração – o quanto és especial, o quanto és rara, o quanto és preciosa.

Tu és mais do que amiga. És irmã de alma, escolhida pelo coração. És minha cúmplice, minha fortaleza, meu refúgio em dias difíceis e meu riso mais sincero nas horas leves. És força da natureza, és abrigo, és aquela presença que transforma tudo ao redor em amor.

Tens uma luz própria, que aquece quem te rodeia. A tua generosidade não tem medidas. A tua coragem, a tua entrega, o teu cuidado pelos teus... são um espetáculo à parte. Que sorte têm os teus filhos de terem a melhor mãe do mundo. Que homem abençoado é o teu marido por ter ao lado uma mulher tão inteira, tão companheira, tão leal. És exatamente aquilo que todo ser humano deseja encontrar para caminhar junto na vida. E que sorte tenho eu… por ser tua. Por ser escolhida por ti para fazer parte da tua vida. Por ter o privilégio de ver de perto a tua essência, de chamar-te minha irmã do coração. Eu faria tudo por ti, como sei que tu farias por mim. Amo-te com todas as letras, com todos os sentimentos, com toda a minha alma.

Neste teu aniversário não celebro apenas o dia em que nasceste. Celebro a tua existência inteira. E felicito todos os que têm o privilégio de fazer parte da tua vida, porque isso é um presente que poucos merecem e muitos desejariam.

Sónia, estarei ao teu lado sempre. Para aplaudir as tuas conquistas, para orar pelas tuas batalhas, para segurar a tua mão nas subidas e para comemorar contigo cada vitória que Deus, com certeza, ainda vai te dar.

Tu acolhes a minha filha como se fosse tua. E os teus filhos são meus também. Somos família. De alma, de amor, de vida. Parabéns, minha amiga. Que a felicidade se deite contigo todas as noites e desperte contigo todos os dias. Que nunca te falte amor, saúde, fé e paz. Com toda a emoção que há em mim, amo-te".

Sónia Jesus reagiu em lágrimas

Sónia Jesus não ficou indiferente às palavras da amiga e reagiu em lágrimas.

"Eu já vejo mal e a ler este texto a chorar ainda pior. Não tenho palavras para ti, és parte de mim. Amo-vos muito, tu e a minha menina foram um presente de Deus na minha vida", escreveu Sónia nos comentários, referindo-se a Joana Diniz e à filha da ex-concorrente do 'Secret Story' - a pequena Valentina.

Veja na galeria as imagens que ilustram a amizade de Joana Diniz e Sónia Jesus.

Leia Também: Luíza Abreu revela derradeira discussão com Luciana Abreu. "És carrasco"