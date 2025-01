A participar no 'Secret Story - Desafio Final', Joana Diniz deixou fora do reality show parte do seu coração - a filha Valentina. A menina ficou ao cuidado da família e de Sónia Jesus, o que levantou alguma especulação.

Perante os rumores de que a menina poderia estar no Porto com a também antiga participante do 'Big Brother', Teresa Silva decidiu fazer um "esclarecimento".

"A Valentina está com a Sónia [Jesus] aos fins de semana, durante a semana está com a avó", disse a comentadora no 'Extra do Secret Story - Desafio Final'.

Joana Diniz e Sónia Jesus, recorde-se, conheceram-se precisamente aquando da participação de ambas num 'Desafio Final'.

