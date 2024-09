Joana Diniz e Sónia Jesus viajaram juntas recentemente para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, e revelaram vários momentos nas suas redes sociais.

"Marcámos a viagem em menos de 24h, foi um imprevisto de loucos. A Sónia decidiu o lugar, mal ela sabia o quanto eu queria conhecer este país. Fez-nos bem, fez-me bem", escreveu Joana numa publicação na rede social Instagram.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' agradece à amiga pelo "colo" que lhe deu e Sónia Jesus declarou que nunca se esquecerá "do tanto que foste para mim e para os meus e hoje sou eu para ti".

De recordar que Sónia Jesus passou por um período conturbado com a prisão preventiva do companheiro e contou com a ajuda de Joana.

Leia Também: Pai da filha de Joana Diniz lança 'farpas' no aniversário da menina