Valentina, filha de Joana Diniz e Igor Sanchez, completou quatro anos esta quarta-feira, dia 31 de julho. Além da mensagem da ex-concorrente de reality shows da TVI, o pai da menina também assinalou a data no Instagram, mas com 'farpas'.

Junto de um vídeo em que mostra algumas fotografias com a menina, escreveu: "O pai estará sempre, mas sempre, do lado direito da tua rua, minha princesa, o 'lado certo', da mesma forma que estás sempre do meu lado esquerdo do peito e no centro dos meus pensamentos dia após dia".

"O pai ama-te com todas as forças do universo, com as mesma forças que sei que te vão trazer de volta. O destino pode mexer com o teu psicológico, manipular as tuas ambições, confundir-te de forma aliciante ou até mesmo enganar-te, mas uma coisa é certa: o sangue que corre nas tuas veias não pode pertencer a mais ninguém, nunca poderá ser lavado nem trocado por outro qualquer", disse.

"Espero que cada dia na tua vida seja tão especial e feliz como o dia em que é celebrado o dia em que nasceste!! Parabéns, meu amor, o pai ama-te muito", rematou.

