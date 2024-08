Joana Diniz comemorou os cinco anos da filha, Valentina, numa festa inspirada na personagem animada Stitch, de 'Lilo e Stitch'.

Entre os presentes na celebração estava Sónia Jesus, ex-concorrente do 'Big Brother', e Flávio Miguel, marido de Joana Diniz.

A presença do companheiro da ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' não passou despercebida, isto porque surgiram rumores de que pudessem estar separados. Assim sendo, esta poderá ter sido uma maneira de negar as especulações.

"Feliz aniversário amor da nossa vida", escreveu a mamã numa das publicações que fez no Instagram e onde surge com Flávio, Valentina e o enteado.

Na rede social mostrou ainda um vídeo da reação da menina ao ver a decoração da festa.

Veja ainda na galeria algumas das fotografias que Joana Diniz publicou nas stories.

