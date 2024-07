Esta quarta-feira, dia 31 de julho, faz cinco anos que Joana Diniz foi mãe pela primeira vez, da pequena Valentina.

A data foi celebrada publicamente pela mamã, que dedicou uma carinhosa mensagem à menina na sua página de Instagram.

"Filha, tens sido desde que nasceste na minha vida o pedaço mais feliz e é impossível haver uma medida maior. Desde a tua existência pode tudo estar mal, bastas tu num abraço e ver o teu sorriso que tudo passa a ser mínimo mediante o teu gigante tamanho", começou por escrever.

"Se conheço o significado de imensidão, infinito, avassalador, eterno, incontestável, inabalável é pela força do que sinto por ti e antes de ti duvidaria que existisse sequer. Quero que nunca duvides que a vida é maravilhosa, que nunca queiras menos do que o amor mais puro e forte, quero que sejas inteira que respeites e que faças respeitar o teu caminho, foi isto num coração embrulhado cheio de amor o que me trouxeste ao nasceres, foi contigo que me tornei a minha melhor versão. Não, a minha melhor versão és tu", acrescentou.

"Caminha filha, vive, descobre, aprende… que estarei sempre aqui bem perto a assistir ao mais belo conto da Disney com a mais encantada das princesas - tu! A mãe é uma rainha por te ter… Amo-te e nunca haverá no mundo em qualquer que seja a língua palavra ou expressão que consiga traduzir o tamanho deste amor. Parabéns, amor", rematou.