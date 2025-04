Em casa de Cristiano Ronaldo é dia de festa. A filha mais nova, Bella Esmeralda, completa três anos esta sexta-feira, dia 18 de abril.

Logo pela manhã, o papá 'babado' destacou a data no Instagram com a partilha de uma carinhosa fotografia de ambos, e escreveu: "Feliz dia, meu amor! O nosso amor está sempre contigo."

À publicação acrescentou um hashtag com o nome de Bella e do irmão gémeo da menina, Angel, que morreu durante o parto. As crianças são fruto da relação com Georgina Rodríguez, com quem tem ainda em comum a filha Alana. Cristiano Ronaldo é também pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

