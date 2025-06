Depois da mensagem de Cristiano Ronaldo, o primeiro elemento do clã Aveiro a assinalar publicamente o aniversário dos filhos gémeos, Eva e Mateo, seguiu-se a partilha pública da avó Dolores Aveiro.

"Hoje é dia de festa, os meus meninos estão de parabéns. Muitas felicidades, continuem sempre com esse sorriso e tenham um dia muito feliz. Beijinhos", pode ler-se na conta oficial de Instagram da mãe de CR7.

Dona Dolores, como é carinhosamente conhecida entre os fãs, partilhou ainda uma fotografia do filho com os gémeos ao colo.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, é ainda pai de Cristianinho, Alana Martina e Bella Esmeralda. As duas últimas fruto da relação com Georgina Rodríguez. Já Cristianinho e os gémeos nasceram com recurso a uma barriga de aluguer.

