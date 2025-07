A Madeira foi escolhida como a próxima anfitriã da gala do Guia Michelin em Portugal. O anúncio foi feito por Nuno Ferreira, representante do guia no país, durante uma conferência de imprensa na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

O evento, marcado para 10 de março de 2026, terá lugar no icónico Savoy Palace, hotel de cinco estrelas que já integra o recente guia chaves Michelin, que reconhece a excelência da hotelaria.

Entre os grandes protagonistas da gala estará Benôit Sinthon, chef do restaurante Il Gallo d’Oro (o primeiro da Madeira a conquistar uma estrela Michelin), que assume o papel de coordenador gastronómico da cerimónia. "Foi uma super surpresa! Estou muito feliz. Em nome de todos os chefs e de todos os madeirenses, é um privilégio receber a gala Michelin de 2026 na nossa ilha — um grande orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade", afirmou.

Atualmente com duas estrelas Michelin e uma estrela verde — distinção que reconhece práticas sustentáveis —, Sinthon destacou o crescimento da notoriedade da gastronomia madeirense: “Nos últimos 10 anos houve uma grande aposta na valorização dos produtos da Madeira”, disse ainda, acrescentando que “todos os madeirenses aguardam esta data com entusiasmo.”

O chef declarou ainda que "a Madeira, através dos seus agricultores, pescadores, gente do povo, profissionais da restauração, entidades governamentais, chefs e equipas, pode orgulhar-se de ter conseguido colocar a ilha no mapa mundial da gastronomia e de fazer agora parte da rigorosa seleção do Guia Michelin.”

A escolha da Madeira como destino da gala é vista como uma oportunidade para reforçar a imagem da região enquanto destino turístico premium.

“Entendemos esta oportunidade como um momento de valorização do destino”, disse Sara Marote, diretora executiva da Associação de Promoção da Madeira. “O caminho que a Madeira tem percorrido, através de um posicionamento superior, não tem sido indiferente à oferta gastronómica da região.”

Também presente na conferência, Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, reforçou a importância da gastronomia na estratégia nacional de promoção turística: “A gastronomia é um ativo que cada vez mais diferencia Portugal. A gala Michelin é um momento de celebração, mas também um reconhecimento do seu peso económico.”

Segundo Carlos Abade, o Turismo de Portugal investe atualmente cerca de 5 milhões de euros anuais na promoção do guia.

A conferência de imprensa serviu ainda para anunciar a próxima paragem da gala após a Madeira: será a Região Centro, em 2027, mas ainda sem grandes detalhes.

Este será o terceiro evento da Michelin em território nacional, depois da estreia em Albufeira e da mais recente edição, em fevereiro passado, no Porto.

O ano de 2026 tem ainda um sabor especial para o Guia Michelin, que celebra 125 anos de existência. “É um ano simbólico para a marca”, sublinhou Nuno Ferreira.

O representante sublinhou ainda o prestígio da marca Michelin, destacando ainda a confiança que o guia continua a merecer, graças à sua "metodologia rigorosa", aplicada por uma equipa internacional de inspetores, de mais de 15 nacionalidades, que visita os restaurantes de forma anónima, paga todas as refeições e toma decisões com total independência. “É essa integridade que nos torna uma referência de confiança para os turistas e nos posiciona como a autoridade máxima no mundo da gastronomia”, concluiu.