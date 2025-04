A menopausa é um período natural na vida de uma mulher, marcado pela ausência da menstruação, em consequência da redução significativa na produção de hormonas como o estrogénio e a progesterona, que são fundamentais para a regulação do ciclo menstrual.

Esse processo traz, habitualmente, sintomas desconfortáveis e afetam muito a qualidade de vida, com alterações frequentes no sono, no peso e mesmo no humor, entre vários outros sintomas.

A modulação hormonal tem sido uma estratégia utilizada para amenizar esses efeitos, mas é rodeada por debates e mitos. Neste artigo, exploramos as vantagens, riscos e algumas verdades e equívocos comuns sobre o tema.

O que é a modulação hormonal?

A modulação hormonal é um tratamento que visa equilibrar os níveis hormonais no organismo, geralmente por meio da reposição de estrogénio, progesterona e, em alguns casos, testosterona. Este processo pode ser realizado com hormonas sintéticas ou bioidênticas, sendo estas últimas quimicamente idênticas às produzidas pelo corpo humano.

Quais os benefícios da modulação hormonal?

Alívio dos sintomas da menopausa - Redução de afrontamentos, suores noturnos, insónia, fadiga e irritabilidade.

Melhoria na saúde óssea - Diminui o risco de osteoporose e fraturas.

Proteção cardiovascular - Pode ajudar a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, embora este benefício dependa da situação clínica de cada paciente.

Bem-estar e libido - Pode melhorar o humor, a energia e a vida sexual.

Existem eventuais riscos e desvantagens?

Risco de cancro - Algumas formas de terapia hormonal podem aumentar o risco de cancro da mama e do endométrio, especialmente se usadas a longo prazo, embora este assunto continue a ser muito debatido pela falta de consensos médicos e estudos científicos mais esclarecedores.

Doenças cardiovasculares - Em algumas mulheres, o uso prolongado pode elevar o risco de trombose e AVC.

Efeitos secundários - Pode causar retenção de líquidos, inchaço, dores de cabeça e alterações de humor.

Contraindicações - Mulheres com histórico de cancro hormono-sensível, doenças hepáticas ou cardiovasculares graves podem não ser candidatas ideais para a terapia.

Mitos e verdades

"A modulação hormonal não é benéfica." (Mito) - Os efeitos dependem do perfil da paciente, do tipo de tratamento e do acompanhamento médico.

"A terapia hormonal engorda." (Parcialmente Verdade) - Pode haver retenção de líquidos no início, mas um acompanhamento adequado minimiza esse efeito.

"Hormonas bioidênticas são totalmente seguras." (Mito) - Apesar de serem mais próximas das existentes no organismo, ainda possuem riscos e devem ser usadas com orientação médica especializada.

“Só as pessoas idosas precisam de modulação hormonal.” (Mito) - Alterações hormonais podem afetar pessoas de qualquer idade, especialmente devido a fatores como o stress, a alimentação e o estilo de vida, entre outros.

Um artigo do médico António Hipólito de Aguiar, de Clínica geral com competências em medicina de longevidade.