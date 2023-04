A primavera pode levar a algumas alterações na produção de certas hormonas, incluindo:

- Alterações da produção de melatonina – A melatonina é uma hormona produzida durante a noite que ajuda a regular o sono. O aumento de luz solar pode levar a uma alteração na produção desta hormona, podendo afetar o padrão de sono e a regulação do relógio biológico;

- Aumento na produção de serotonina – A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a regular o humor, o sono e o apetite. Os dias mais ensolarados poderão levar a um aumento da sensação de energia e a uma melhoria no estado do humor;

- Aumento na produção de vitamina D – Esta vitamina é produzida durante a exposição da pele à luz solar e é importante para a saúde dos ossos e do sistema imunológico;

- Alteração na produção de hormonas sexuais/reprodutivas – A produção de hormonas como a testosterona, o estrogénio, e a progesterona, também variar consoante as estações;

No entanto, é importante não generalizar estas alterações, visto que nem todas as pessoas experimentam os mesmos efeitos.

A luz solar pode afetar a produção de algumas hormonas, através do estímulo do hipotálamo, incluindo a melatonina, a serotonina e hormonas sexuais. Por outro lado, a falta de exposição solar pode afetar negativamente a regulação hormonal, levando a distúrbios do sono, alterações do humor e outros problemas de saúde. No entanto, é importante lembrar que a exposição excessiva à luz solar pode aumentar o risco de cancro da pele.

Algumas teorias apontam as relações sexuais são mais ativas nesta altura do ano. O facto das pessoas passarem mais tempo ao ar livre em atividades recreativas e sociais, estarem de férias, terem roupas mais leves e reveladoras, pode aumentar a disposição para o contacto físico.

Porém, é importante lembrar que as relações sexuais não são determinadas apenas por fatores biológicos e ambientais, mas, também, por fatores psicológicos, culturais, sociais e pessoais. Portanto, não devemos fazer generalizações abusivas. Além disso, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, o mês em que ocorrem mais nascimentos, em Portugal, é agosto, seguido de julho e setembro, o que revela que nos meses mais frios os portugueses não estão em “abstinência sexual”.

A primavera também pode afetar de forma negativa as hormonas das pessoas. Algumas pessoas podem apresentar um tipo de depressão sazonal, conhecido como transtorno afetivo sazonal (TAS), que é caracterizado por sintomas como tristeza, irritabilidade, alterações de apetite e sono, dificuldade de concentração e falta de energia. Embora a TAS seja mais comum durante o inverno, também há casos relatados na primavera, principalmente quando a exposição ao sol aumenta rapidamente.

Existem algumas estratégias que podem ajudar a restabelecer o equilíbrio hormonal, tais como, a prática de exercício físico regular; uma dieta saudável e equilibrada; diminuir o stress; dormir bem, mas, acima de tudo, o melhor método será sempre consultar um profissional de saúde para uma avaliação e tratamento adequado.

A opinião do sexólogo Fernando Mesquita.