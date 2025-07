Tom Cruise foi uma das celebridades que marcaram presença nos espetáculos dos Oasis no Estádio de Wembley, em Londres, no passado fim de semana.

Além de Dua Lipa e Callum Turner, o ator foi quem mais se destacou por causa das críticas que recebeu da banda no passado. E não esteve sozinho no concerto.

Tom Cruise foi 'apanhado' com Ana de Armas na plateia num vídeo que foi gravado pelo produtor e DJ inglês Goldie. Ao mostrar no Instagram imagens do concertos dos Oasis, Goldie acabou por deixar um vídeo em que se pode ver os atores ao fundo. Além disso, publicou também uma fotografia em que aparece ao lado de Tom Cruise.

Veja na publicação abaixo:

A presença de Tom Cruise no espetáculo dos Oasis teve especial atenção devido ao facto de já ter sido criticado pela banda no passado. Em 2007, os irmãos Gallagher, Liam, de 52 anos, e Noel, de 58, durante as gravações do documentário 'Lord Don't Slow Me Down', falaram do trabalho do artista.

"Não participou num único filme bom em toda a sua carreira", comentou na altura Noel. "'Cocktail' é ótimo", disse Liam, elogiando a comédia romântica que tem Tom Cruise como protagonista, de 1988. E houve também depois elogios ao filme 'De olhos bem fechados'. No entanto, Liam não deixou de 'atirar': "Odeio o Tom Cruise."

Siga o link

De acordo com a People, os comentários dos irmãos Gallagher sobre o ator ganharam um novo interesse dos fãs em 2009. Isto porque, nesta altura, o Daily Star relatou que Tom Cruise teria confrontado Liam sobre tais palavras, quando ambos estavam hospedados no mesmo hotel em Berlim.

Na época foi relatado que Tom e Liam "tiveram uma conversa educada" sobre os comentários do músico.

Leia Também: Oasis prestam homenagem a Ozzy Osbourne no regresso a Londres