Carolina Dieckmann está devastada com a morte da grande amiga Preta Gil e tem vindo a partilhar vários desabafos na sua página de Instagram.

Ainda na noite desta segunda-feira/madrugada desta terça-feira, depois do funeral de Preta Gil, a atriz brasileira fez uma nova publicação onde voltou a homenagear a amiga e aproveitou para agradecer o carinho recebido.

"Quero agradecer tanto afeto que tenho recebido... São muitas as palavras de conforto e carinho, além de abraços apertados e olhares que jamais vou me esquecer", começou por escrever junto de várias imagens, incluindo fotografias suas no funeral de Preta Gil.

"A verdade é que a Preta vai fazer-me muita falta... Ela cobria-me de amor. Como ela me ensinava. Era sábia demais", desabafou.

"Hoje mesmo senti - pela primeira vez - que ela não estava ali para me proteger. Porque desde sempre, ela defendia-me com garras. Ela avisava-me dos perigos. Era a minha equipa. Ela estava sempre, com o seu coração leal e protetor", acrescentou.

"Eu sei que as palavras muitas vezes não dão conta; desculpem as pessoas com quem não consegui falar, as perguntas que não consegui responder... Aos poucos tudo se vai acalmar, mas desde já, agradeço por tudo", continuou.

"A Preta deixa a lição mais importante: o amor transforma, protege, liberta. A vida não é mole, mas com afeto e verdade, ela ganha sentido. A única palavra que me resta para além de tudo é obrigada. Sigo aqui contigo no coração, meu amor", rematou.

De recordar que Preta Gil morreu a 20 de julho, aos 50 anos, depois de uma luta de anos contra um cancro no intestino. A cantora estava a fazer um tratamento experimental em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, mas acabou por não resistir.

Com o seu estado de saúde a piorar nos últimos dias, Preta Gil quis regressar ao Brasil. No entanto, acabou por não conseguiu voltar ao país natal.