A morte da cantora Preta Gil, de 50 anos, deixou o Brasil de luto. A artista lutava há anos com um cancro no intestino e estava a fazer um tratamento experimental em Nova Iorque, Estados Unidos da América, quando não resistiu e morreu este domingo, 20 de julho, antes de conseguir regressar ao Brasil (que era o seu desejo).

Nos últimos dias de vida, Preta esteve acompanhada dos amigos mais próximos e ainda do seu único filho, Francisco Gil, de 30 anos.

O artista recorreu agora às redes sociais para homenagerar a mãe através de emocionantes palavras, mostrando ainda imagens dos últimos momentos passados ao lado dela.

"Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava a minha mão com força… e eu sem entender de onde você tava tirando aquela força. Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda e agora entendo.

O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação para você… nunca se estagnou. Você foi implacável amando. A sua força vinha da vontade de viver, de ver a sua neta Sol de Maria crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você. De um país inteiro que torceu… e assim lutou junto também. [...] Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga.

"Mesmo com você tentando me poupar eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso para poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso.[...] No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva. [...] que a morte não é um fim", escreveu Francisco.

As cerimónias fúnebres de Preta Gil

Foi divulgado nas redes sociais da artista que as cerimónias fúnebres decorrem esta sexta-feira, 25 de julho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Brasil e o velório durará quatro horas e será aberto ao público.

A imprensa brasileira revela ainda que a cantroa tinha o desejo que o seu cortejo fúnebre fosse feito num trio elétrico (um camião adaptado que funciona como palco móvel, usado no carnaval), já que Preta era a criadora do Bloco da Preta, um bloco de carnaval, e gostava muito de festa e celebrações.

A morte de Preta Gil provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Os amigos mais próximos, como a atriz Carolina Dieckmmann, que passou os últimos dias de vida ao seu lado, escreveu nas redes sociais:

"Eu não sei o que dizer, estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Fazer-te carinho incessantemente esses últimos quatro dias, estar tão perto com você, foi o maior presente do mundo", referiu a atriz.

Preta Gil tinha sido diagnosticada com cancro no intestino em 2023 mas após tratamentos e cirurgias tudo parecia controlado. Porém, em 2024 o cancro regressou e com metástases, levando Preta a procurar um tratamento experimental nos Estados Unidos da América.