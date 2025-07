O coração de Jessica Alba está preenchido e não há espaço para dúvidas. Isto porque a atriz foi 'apanhada' a beijar Danny Ramirez, na passada sexta-feira, dia 25 de julho, em Los Angeles.

Nas fotografias em que as demostrações públicas de afeto não passam despercebidas, o casal é visto a abraçar-se e a beijar-se num parque de estacionamento.

Os atores estavam com um look casual, ambos com roupas descontraídas e ténis, além de um boné, e o sorriso no rosto também não passava despercebido.

As fotografias, como seria de esperar, rapidamente foram parar às redes sociais, e pode vê-las nas publicações abaixo:

A People relata ainda que dois dias antes, a 23 de julho, a atriz de 'Trigger Warning' e a estrela de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo' tinham sido fotografados juntos dentro de um carro, após um jantar em Los Angeles. Na altura destacava-se a boa disposição.

No início deste mês, uma fonte conversou com a revista e partilhou que as coisas entre o casal era "novas". "Eles estão a divertir-se muito juntos", comentou ainda.

Mas esta não foi a primeira vez que tinham sido apanhados' juntos. Isto porque já tinham sido vistos no regresso de uma viagem romântica ao México. Na altura, o TMZ divulgou fotografias de Jessica Alba a embarcar num voo de Cancún com Danny Ramirez depois de terem passado algum tempo juntos.

Este romance dá-se meses depois de a atriz ter entrado com o pedido de divórcio de Cash Warren, em fevereiro, alegando diferenças irreconciliáveis. Jessica Alba pediu ainda a guarda partilhada dos filhos que o agora ex-casal tem em comum, Honor, de 17 anos, Haven, de 13, e Hayes, de 7.