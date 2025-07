O hotel Immerso, na Ericeira, recebe novamente as Saltwater Sessions, sessões de cinema ao ar livre com curadoria do surfista Tiago Pires e de João Valente, fundador da revista "Surf Portugal". A iniciativa decorre até outubro, com uma sessão por mês às quartas-feiras, sempre às 21h00, no espaço Emme On Fire.

Os filmes exibidos abordam temas ligados ao surf. As próximas sessões incluem "Heavy Water" (13 de agosto), "We The Surfers" (17 de setembro) e "Virei" (8 de outubro). As exibições decorrem num vale com vista para o mar, localizado no recinto do primeiro hotel de cinco estrelas da Ericeira.

A par da programação cinematográfica, a iniciativa inclui oferta gastronómica preparada no local. No dia 13 de agosto, o evento integra uma sessão especial Beer & Pizza, com pizzas feitas em forno a lenha e cerveja artesanal da casa, a Bica. Estarão ainda disponíveis outros petiscos preparados na grelha, como Secretos de porco em pão, Prego de lombo e Asas de frango com molho teryaki.

As Saltwater Sessions são de entrada gratuita e acontecem mensalmente até outubro.