No verão há que ter alguns cuidados extras com os nossos olhos e nunca esquecer também cuidados especiais com as pálpebras. Aqui estão os alguns dos melhores cuidados com os olhos e pálpebras no verão, especialmente importantes devido à maior exposição ao sol, calor, água e vento.

1. Usar óculos de sol com proteção UV Escolha óculos que bloqueiem 100% dos raios UVA e UVB. Evite óculos falsificados ou sem certificação — podem piorar a exposição. Idealmente, opte por lentes com polarização, que reduzem o encandeamento. 2. Evitar exposição prolongada ao sol A radiação UV pode danificar a córnea e o cristalino, aumentando o risco de cataratas e outras patologias, nomeadamente na retina. Use chapéu de abas largas, bonés para reforçar a proteção dos olhos, as pálpebras e do rosto. Utilizar cremes com proteção UVA e UVB nas pálpebras diariamente 3. Proteger os olhos na água Use óculos de natação em piscinas, rios ou no mar para evitar irritações causadas por cloro, sal ou microrganismos. Evite abrir os olhos debaixo de água sem proteção. 4. Hidratar os olhos e evitar ambientes secos O calor e o uso de ar condicionado podem causar olhos secos. Utilize lágrimas artificiais se sentir ardor, vermelhidão ou sensação de areia nos olhos. Não esquecer de hidratar a pele das pálpebras, com cremes que contenham protetores solares. 5. Não partilhar maquilhagem ou toalhas O verão favorece a proliferação de bactérias e vírus, aumentando o risco de conjuntivites e infeções oculares. Use sempre produtos próprios e higienize bem as mãos antes de tocar nos olhos. 6. Para quem usa lentes de contacto: Evite usá-las ao nadar (piscina, mar ou rio) — aumenta o risco de infeções graves como ceratite. Ou, use, mas sempre com óculos de mergulho. Use sempre solução adequada para limpeza das lentes. Não durma com as lentes, mesmo que pareçam confortáveis. Em dias muito quentes ou secos, considere alternar com óculos. Considere sempre a possibilidade de colocar lagrimas artificiais adequadas mesmo com as lentes de contacto colocadas. Um artigo do médico Eugénio Leite, oftalmologista e diretor das Clínicas Leite.