André Silva, antigo concorrente do 'Big Brother 2024', marcou presença esta sexta-feira, 1 de agosto, no programa 'Dois às 10', da TVI, para comentar os últimos acontecimentos do 'Big Brother Verão'.

Inesperadamente, o jovem, amigo de João Oliveira, acabou por fazer na emissão em direto do programa da TVI revelações surpreendentes a propósito do fim da relação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão.

Inicialmente, André falou sobre o recente fim da relação de João Oliveira e Carolina Nunes e a possibilidade de a criadora de conteúdo digital entrar no jogo onde está o agora 'ex'.

"Acho que os dois estão bem resolvidos, porque não foi uma relação que acabou mal. Não houve nada de traições, está tudo muito bem resolvido, continuam amigos", referiu.

"Achas que com o Afonso houve traições?", questionou Cláudio Ramos. "Houve", respondeu de imediato o jovem, que foi desafiado a contar a sua versão dos factos.

"Vou dar a minha opinião sincera, acho que quando começou o programa criticaram demasiado o Afonso mas eu tenho quase a certeza, e que me caiam as mãos, o braços e tudo, a Jéssica também teve culpa no cartório. Se calhar muito antes do que o Afonso fez, só que o Afonso não sabe e pronto", revelou.

"Não vou contar nada porque envolve terceiros. Um homem e uma mulher", apontou ainda.

"Meu Deus, que revelações fantásticas", reagiu Bernardina Brito, que também estava entre o leque de comentadores.

A reação inesperada de Jéssica Galhofas

Jéssica Galhofas, antiga participante do 'Big Brother 2023', reagiu aos comentário de André através da sua página de Instagram.

A futebolista fez uma partilha na qual se lia: "Fala, André, fala! Quando a verdade vier toda ao de cima pode ser que percebam que, afinal, nem tudo era o que pensavam".

A mensagem foi entretanto eliminada por Jéssica Galhofas, que aparentemente se arrependeu do comentário.

Márcia Soares saiu em defesa da amiga

Amiga próxima de Jéssica Vieira, Márcia Soares saiu em defesa da amiga perante a onda crescente de rumores.

"Podia dizer muita coisa sobre ela, mas hoje só quero dizer que sinto muito orgulho do mulherão que ela é! O tempo vai provar isso todos os dias", disse a ex-concorrente de 'Big Brother 2023' e comentadora dos reality shows da TVI.

Às suas palavras, Márcia juntou um conjunto de fotografias nas quais posa junto da amiga - que está agora no 'Big Brother Verão' e impossibilitada de defender-se dos rumores que dão conta de uma alegada traição a Afonso Leitão.

O agora ex-casal, recorde-se, terminou a relação ainda antes de ambos entrarem no 'BB Verão'. Jéssica confessou ter sido surpreendida na altura por uma chamada de Afonso a comunicar a rutura.

Em maio deste ano, após a separação de Jéssica Vieira, Afonso Leitão envolveu-se com a bailarina Daniela Santos. Os dois foram filmados em clima de romance na Queima das Fitas do Porto. Recentemente, confirmaram o romance dentro do 'BB Verão'.