1. Sem suplementos de proteína não tenho resultados

A ingestão excessiva de proteínas, seja através do consumo de alimentos ricos em proteína ou de suplementos de proteína/aminoácidos, é desnecessária, não contribuindo para a melhoria da performance e aumento de massa muscular e pode até ser prejudicial à saúde e ao desempenho do atleta. No entanto, geralmente, quem pratica exercício físico de forma regular deve reforçar a sua ingestão de proteínas em relação ao preconizado nas doses diárias recomendadas.

2. O treino só é eficaz se causar dor nos músculos

As dores musculares são provocadas pelos microtraumas que ocorrem nas fibras musculares durante a prática desportiva. São um processo microscópico que acomete as fibras musculares e que promove o crescimento dos músculos. Ocorre sobretudo quando esse processo é interrompido. Se fizer desporto de forma recorrente e se exercitar de maneira global, não vai ter dores musculares.

3. Alongar reduz as dores

Alongar os músculos não reduz as dores musculares, pode sim preveni-las. Os alongamentos promovem o relaxamento dos músculos, iniciando o seu processo de recuperação e prevenindo lesões.

4. Quando mais exercício fizer, melhor serão os resultados

Até pode passar três horas no ginásio, mas se não faz os exercícios de forma correta corre o risco de não ter resultados. O mais importante é a qualidade do exercício e não a quantidade de horas. Opte por treinos curtos e mais intensivos: o risco de desistir do ginásio por falta de resultados também vai diminuir.

5. Deve exercitar-se o máximo possível

É importante ter períodos de descanso. Fazer os mesmos grupos musculares todos os dias pode causar fadiga muscular e desencadear lesões graves. Divida o exercício ao longo dos dias da semana e trabalhe grupos musculares diferentes. Opte por intercalar trabalho cardiovascular com trabalho de hipertrofia muscular para obter melhores resultados.

6. As mulheres que fazem musculação ficam com um corpo masculino

Para que isso acontecesse a mulher teria de consumir substâncias químicas para desenvolver um outro morfotipo. As mulheres que fazem exercício, seja musculação ou outro tipo de trabalho muscular, só acentuam as linhas femininas definidas pela sua genética. Por outro lado, as mulheres vão sentir-se mais bonitas e em forma devido à libertação das endorfinas promovida pela prática desportiva.

7. Se faz desporto, pode comer o que quiser

Este mito tem tanto de comum como de falso. Só alcançará um corpo saudável se para além de fazer desporto, tiver uma alimentação saudável.

8. O plano de treinos do meu colega de ginásio pode ser o meu também

Os programas de exercício físico devem ser feitos e ajustados de forma individual. Para além dos objetivos e expectativas pessoais, a resistência física também varia de pessoa para pessoa. Aquilo que o meu amigo faz, eu posso não conseguir fazer de forma tão eficaz nem com tantos resultados. E isso é normal. Procure ajuda especializada na realização de um plano de treino.

9. A balança revela o resultado do treino

Para perceber se de facto emagreceu, o melhor é usar uma fita métrica e medir o perímetro da área pretendida. Pode estar com o mesmo peso e estar mais tonificado. A massa muscular também pesa, não se esqueça.

10. Começa logo a perder peso

Iniciar uma atividade desportiva não tem efeitos imediatos no peso. Só a sua prática continuada poderá levar a uma perda de massa gorda sustentada em zonas específicas do corpo. Ou seja, uma semana não chega. Combine exercício físico regular com uma dieta saudável.