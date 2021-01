O primeiro objetivo que deve ter é melhorar a coordenação e resistência muscular e, ainda, focar-se principalmente na técnica dos exercícios e em ter uma postura correta.

Para isso, a Personal Trainer Vera Villacastin recomenda um plano de treino composto por exercícios que incidem nos músculos maiores como as pernas, o peito e as costas, e por movimentos poliarticulares, que englobam mais do que uma articulação.

As fotos do treino

Antes de começar é importante fazer um bom aquecimento cardiovascular – corrida, remo, saltar a corda, entre outros, durante 10 minutos.

À medida que for evoluindo, deve ir aumentando de forma gradual o número de séries de cada exercício e a carga de peso e alterar o treino para forma de circuito, adotando séries seguidas sem tempo de recuperação entre elas.