O Personal Trainer Amâncio Santos recomenda um plano de treino composto por 3 séries de 12 repetições, cada uma com 6 exercícios, plano este que serviu de preparação para José Massuça, o único português a completar o Epic5 Challenge, um desafio sobre-humano.

Este conjunto de exercícios podem ser integrados num plano de treino de força complementar ao treino de resistência.

As fotos do plano

"É fundamental incluir exercícios de potência no alinhamento do treino, para através desta preparação conseguir obter o essencial equilíbrio entre força e resistência, o que fará com que eu consiga enfrentar esforços mais intensos e durante mais tempo, sendo que igualmente me permitirá estar mais sereno psicologicamente para fazer frente a obstáculos inesperados em que o uso da força é essencial, tanto nos percursos de estrada como no trail, swim-run ou btt", comenta Massuça.