Tem comido muito e agora arrependeu-se?

A personal trainer Carmen Consiglieri desenvolveu um plano de treino para voltar a estar em forma e sentir-se bem.

Preparado(a)?

Conheça o plano de exercícios nas fotos em baixo:

Com um circuito de 8 exercícios, este plano de treino em circuito combina exercícios aeróbios, de intensidade alta e exercícios de força com intensidade leve a moderada, para que possa perder aquela gordurinha extra e manter a forma física, apenas com a ajuda de uma corda, uma caixa e o seu peso corporal.