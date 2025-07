O verão é uma das estações mais aguardadas do ano, mas também a que exige mais atenção quando falamos em cuidados com a pele. A exposição intensa ao sol, o calor e o aumento da transpiração podem desencadear problemas como queimaduras, desidratação, envelhecimento precoce e até o aumento do risco de cancro de pele. Por isso, é essencial adotar uma rotina de proteção solar adequada.

O protetor solar deve ter fator de proteção igual ou superior a 30, oferecer proteção de largo espectro — isto é, eficaz contra os raios UVA e UVB — e ser aplicado cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol. Para garantir a sua eficácia, deve ainda ser reaplicado a cada duas horas ou sempre que houver transpiração excessiva ou contacto com a água.

Além do protetor solar, é importante hidratar a pele diariamente, já que o sol tende a ressecá-la. Optar por cremes leves, de rápida absorção e, se possível, com ingredientes calmantes como aloe vera ou ácido hialurónico, ajuda a manter a pele equilibrada. Beber bastante água ao longo do dia é outro cuidado fundamental, pois contribui para a hidratação de dentro para fora, prevenindo a secura e a perda de elasticidade.

Evite a exposição solar nas horas de maior intensidade (entre as 11h e as 16h) e proteja-se com acessórios adequados, como chapéus de aba larga, óculos de sol com proteção UV e roupas leves, de tecidos respiráveis e de cores claras. Camisas de linho ou algodão de manga comprida, vestidos fluidos, t-shirts largas e calças leves são boas opções, pois cobrem a pele sem causar desconforto térmico.

Atualmente, também existem peças com proteção UV incorporada, ideais para quem passa mais tempo ao ar livre. O verão pode — e deve — ser aproveitado ao máximo, mas com responsabilidade e cuidados que garantam uma pele saudável durante e após a estação.

Um artigo do méedico Luís Uva, dermatologista e membro dos órgãos sociais da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética.