A experiência de Wine Blending permite aos participantes criar o seu próprio lote de vinho, aprendendo sobre castas, tipos de solo e vinificação, e inclui a criação de um rótulo personalizado. O programa tem a duração até duas horas, está disponível para grupos entre 10 e 30 adultos e tem o custo de 35€ por adulto. As crianças também podem participar, com preços entre 10 e 15 €, conforme a idade.

Por sua vez, o workshop de Iniciação à Prova aborda noções básicas sobre aromas, temperaturas, copos e harmonizações. Inclui prova de seis vinhos e tem a duração de duas horas e meia. O preço é de 45€ por pessoa e está disponível para grupos entre 10 e 20 adultos.

Já o workshop de Pintura com Vinho explora a utilização de vinho como tinta, numa atividade artística que inclui provas e visita à Casa-Museu. Tem a duração de duas horas, custa 45€ por participante e está disponível para grupos de 10 a 20 adultos. Grupos maiores podem ser organizados mediante contacto prévio.

Segundo Sofia Soares Franco, responsável pelo Enoturismo e Comunicação Institucional da José Maria da Fonseca, "estas iniciativas visam proporcionar uma abordagem mais imersiva ao universo do vinho".

As novas atividades podem ser agendadas através do contacto de enoturismo da empresa. As visitas decorrem em dois horários: no verão (abril a outubro) entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h30 às 17h30; no inverno (novembro a março) entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h30 às 16h30.