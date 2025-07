Com a chegada dos dias longos e das temperaturas a subir, há um lugar que volta a marcar o ritmo do verão: o Morro Beach Club, na Praia Dunas Mar, em Vila Nova de Gaia. Este espaço à beira-mar reabre portas com mais sabores, mais animação e tudo o que se quer para aproveitar os dias quentes e com estilo.

Com uma vista privilegiada sobre o Atlântico, o Morro Beach Club reforça a sua identidade de refúgio elegante, mas descontraído. Seja para um almoço prolongado ou para um final de tarde ao pôr do sol, o ambiente convida ao relaxamento. Na esplanada, os cocktails e petiscos são reis, enquanto a zona de praia exclusiva — com puffs e guarda-sóis — oferece conforto com os pés na areia e o mar à distância de um mergulho.

A nova carta é um convite à partilha e à descontração. A grande novidade deste verão é o arroz de marisco (36€, 2 pessoas), que vem juntar-se aos favoritos de sempre: amêijoas à Bulhão Pato (18,50€), salada de polvo (16,50€), camarão ao alho (17,50€), salada de salmão (14,80€) e outros clássicos que sabem ainda melhor com sal no rosto e conversa boa à mesa.

Na carta de bebidas, há sangrias (a partir de 7,50 o copo), cocktails e mocktails (a partir de 7€), e espumantes (a partir de 29€) pensados para refrescar e surpreender, sempre com uma apresentação cuidada, digna de registo fotográfico.

Além da boa mesa, o Morro Beach Club promete uma agenda recheada de momentos memoráveis. A programação de verão conta com DJ sets, música ao vivo e eventos temáticos, sempre a par com a energia contagiante do espaço. As novidades são atualizadas regularmente nas redes sociais.

Morro Beach Club Praia Dunas Mar, Francelos

Morada: Av. Gago Coutinho 98, 4405-709, Vila Nova de Gaia

Horário de funcionamento: Todos os dias - 11:00 às 21:00

Quer seja para um dia tranquilo em família, um sunset com amigos ou uma escapadinha ao fim de semana, o Morro Beach Club volta a afirmar-se como um dos locais a ter em conta no verão para quem andar pelo Norte do país.