“Todos os pecados começaram com uma trinca.” É com base nesta premissa que nasceu o portuense Blss U, um gastro club que se inspira nos sabores dos quatro cantos do mundo para reinterpretar receitas. À boleia dos sete pecados capitais, presentes tanto nas sugestões gastronómicas como nos cocktails e mocktails de assinatura, o menu, da autoria do chef Xavier Oliveira com a curadoria do chef Miguel Rocha Vieira, é uma volta ao mundo.

“Desenvolvemos um conceito gastronómico irreverente e ousado que tem como base a cozinha do mundo, apresentada de uma forma diferente e bastante divertida”, explica o chef Xavier Oliveira. Nas entradas frias, destacam-se o Pão bao recheado com leitão assado, maionese de togarashi, pickle de cebola roxa e pepino finalizado na mesa (13€), a Salada de alface, queijo gorgonzola, pera em calda e cebola frita com pimentos assados (13€) ou Salada de polvo com grão-de-bico e cebola roxa (13,50€).

No restaurante Blss U a francesinha é para comer com pauzinhos Divulgação

As opções quentes para começar a refeição dividem-se entre o croquete de Arroz de pato (7,50€), a Espetada de caras de bacalhau assadas na brasa com citronela e lima kaffir (14€), a sardinha em conserva com pimentos assados e polenta (13€), uma versão vegan do Caldo verde (5€) e ainda uma recriação da típica francesinha portuense (9,50€), aqui batizada como “Uma Francesinha Meio Asiática”. “Neste prato enrolamos o pão de forma, passamos por alga noori, recheamos com os tradicionais enchidos e acompanhamos com o famoso molho picante”, sublinha o Chef Miguel Rocha Vieira.

A oferta vegetariana homenageia os pratos de conforto e mais caldosos. O Arroz de sarrabulho reinventado com vários tipos de cogumelos, cozinhados e desidratados, chega à mesa num pote de ferro fundido, onde saltam à vista o ovo frito e a mistura de texturas (16€). Já a típica Caldeirada de peixe transforma-se numa combinação de vários tipos de algas e tofu com grão-de-bico (15€).

Inspirada na histórica receita das Tripas à Moda do Porto, a dupla de chefs desenvolveu uma Feijoada de bacalhau, acompanhada com puré de feijão branco e coberta com algumas gotas de um óleo de enchidos guloso e cheio de sabor (26€). Ainda no universo dos peixes, o choco, depois de salteado e flamejado, é apresentando com Xerém e pico de gallo (19€). Recuperando a famosa receita de frango assado, no Blss U o Frango piri-piri chega à mesa num espeto e a fumegar, acompanhado por chips, salada de tomates biológicos com orégãos e, claro, o molho picante (18,50€).

No universo das sobremesas destaca-se o Abade de Priscos (7,50€), um pudim empratado com frutos vermelhos e acompanhado com gelado de maçã verde. Já a Rabanada Poveira (8€) apresenta-se com pera e frutos vermelhos, uma calda de aguardente aromatizada com canela e estrela de anis, sendo flamejada junto do cliente.

Na carta de bebidas do restaurante, além dos vinhos produzidos em várias regiões do país, são os cocktails que ganham protagonismo em versões com e sem álcool.

A oferta divide-se entre combinações clássicas, como o Mojito, Caipirinha, Negroni ou Expresso Martini, e outras mais arrojadas, exóticas e até tropicais. O cocktail Pop You Corn (11€), inclui Capucana, milho, mel, sumo de maracujá, bitter cítrico e cordial de lima, sendo servido num balde de pipocas. Igualmente fotogénico é o Elixir (9,50€) com gin, antiqua, rúcula, sumo de ananás e xarope de açúcar, sumo de lima e areia de laranja e alecrim, servido numa redoma de vidro e numa espécie de frasco de perfume.

Os pecados capitais mantêm-se como mote de inspiração com exemplos como o Luxúria (9,50€), que incorpora rum, licor Amarula, lima, açúcar morango e espuma de flor de sabugueiro, o Vaidade (9€), que inclui vinho do Porto branco, lima, açúcar, sumo de maçã e espuma de gengibre, ou o Gula no Morro (9€), que conta com gin, manjericão, lima, açúcar e clara de ovo. Nas opções sem álcool, destacam-se ingredientes como a hortelã, a aquafaba, uma seleção generosa de frutas e até couve roxa nas quatro sugestões disponíveis.

O Blss U integra o Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton e funciona todos os dias, ao almoço, das 12h00 às 15h30, e ao jantar, da 19h00 às 23h30. As reservas fazem-se através do telefone 913 831 589 ou do e-mail blssu@blssu.pt