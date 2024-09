“De uma família para as famílias”. Foi com esta premissa com que o restaurante Pasta Non Basta nasceu há sete anos, em Alvalade, Lisboa, trazendo consigo a essência de que partilhar à mesa é cuidar uns dos outros. Agora, é a vez de Cascais receber aquele que é o terceiro restaurante do grupo, que também tem presença nas Avenidas Novas, também em Lisboa.

No menu podemos encontrar pizzas e pastas frescas, preparadas diariamente de forma artesanal na cozinha de produção do Grupo Non Basta, inaugurada em agosto de 2023, e que abastece todos os restaurantes do grupo. Os ingredientes são todos frescos, muitos deles provenientes da horta que o Grupo Non Basta cultiva em parceria com a associação de cariz social Semear.

Entre os pratos de massa mais pedidos estão o Spaghetti alla Carbonara (14,80€) e o Spaghettoni al Tartufo (17€). Quanto às pizzas, não faltam clássicos como a Diavola (14,80€) e a Margherita (10,50€), mas também combinações únicas como Pesto, Parma e Bufala (17€), ou Porchetta e Scamorza (14,50€). Nas sobremesas, o tiramisù (6,50€) é um clássico imbatível.

O restaurante conta ainda com um bar, onde é possível sentar apenas para beber um copo. Cocktails clássicos e de autor, além de bebidas feitas na casa, como a limonada e o chá da casa, são algumas das opções. A carta de bebidas é completada com uma seleção de vinhos portugueses e italianos.

Pasta Non Basta Cascais Morada: Condomínio ONE Living, Loja 12 e 13, 2750-374 Cascais (junto ao Pingo Doce Praça de Touros).

Horário: Domingo a quinta-feira, das 12h às 22h30, e sextas e sábados, das 12h às 23h.

Reservas: www.grupononbasta.pt ou através do número 21 800 3230.

“Esta é uma abertura muito importante para nós. Os nossos clientes já nos pediam um Pasta Non Basta em Cascais e depois de muito procurarmos surgiu a localização perfeita, num bairro familiar que nos permite apostar num espaço maior e confortável que conta também com uma agradável esplanada”, explica Frederico Seixas, um dos sócios do Grupo Non Basta.

Esta nova localização vem na sequência da estratégia de expansão definida para o conceito e marca. O grupo está presente em Lisboa, mas recentemente fez dois investimentos na linha, o Madrasta (Paço de Arcos) e o Pasta Non Basta (Cascais). Mas de acordo com o grupo, esperam-se mais novidades em breve.