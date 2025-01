Entre as propostas da ementa de inverno da Mercantina disponíveis na campanha das quintas-feiras, contam-se a Lasanha de rabo de boi com creme de parmesão e molho de tomate; Tagliolini de camarão aromatizado com leite de coco e lima; Spaghettoni com cremoso de pecorino, cogumelos do bosque e pancetta crocante e Risoto de cogumelos frescos salteados com alho, alecrim e creme de trufa.

Mas nem só de pratos de massas vive esta proposta. Também as pizzas napolitanas fazem parte desta carta, designadamente a Margherita, com tomate, mozzarella, fiambre e cogumelos frescos; a Vegetariana, com mozzarella, brócolos, espargos, cogumelos, tomate e cebola roxa e a pizza Mi Amore, à base de tomate, mozzarella, manjericão, cogumelos frescos salteados em alecrim e cremoso de parmesão.

Mercantina Alvalade Praça de Alvalade 6B, Lisboa Contactos: tel. 217 960 313; e-mail geral@mercantina.pt

Esta carta alternativa não inclui bebidas. A campanha é válida para reservas feitas através do site, e-mail ou pelo telefone.