O Chef Fábio Pereira, recentemente nomeado para liderar a cozinha do Bairro Alto Hotel, sucedendo a Bruno Rocha, já está a imprimir a sua marca no restaurante do espaço lisboeta.

Com 33 anos e uma carreira que passou por restaurantes como o 100 Maneiras, Bica do Sapato e, mais recentemente, o Ritz, onde esteve oito anos, Fábio Pereira assume a importância da valorização de produtos locais e da aposta na sustentabilidade. “Para mim, o mais importante é o produto. Trabalhamos num nicho, e não é pela comida, é pela qualidade”, afirma o chef natural de Paços de Ferreira, em declarações ao SAPO Lifestyle.

Desde outubro, a carta do BARH já começou a ser renovada, com mais de metade dos pratos a refletirem a nova abordagem do chef. Snacks criativos como “Gamba com cuscorão”, pratos como “Lírio com espinafres” e “Robalo com beldroega do mar” são exemplos da sua visão gastronómica, tendo em vista a identidade do Bairro Alto Hotel. “Identifico-me pelos sabores e sobretudo pelo conceito. Hoje em dia, as pessoas procuram mais o conceito. Isso é que faz a diferença”, assegura.

Este foco nos sabores e na experiência é também a promessa do programa de Passagem de Ano do Bairro Alto Hotel. Com um menu exclusivo assinado pelo chef, que assinala pela primeira vez esta data na unidade hoteleira, a noite começa na mezzanine ao som de um duo de jazz e prossegue no BAHR, com DJ e vista privilegiada sobre Lisboa.

À mesa, as criações do chef Fábio Pereira incluem pratos como “Ostra da Ria Formosa, Ananás dos Açores e Hortelã da Ribeira” ou “Vaca Minhota, Girolles e Nabiças, Dióspiro”, terminando na sobremesa “Pera Bêbeda, Cavaca, Champagne e Especiarias”.

A celebração prolonga-se até à meia-noite com flûtes de champanhe para o brinde e uma vista privilegiada para o fogo de artifício no Tejo. O programa completo inclui ‘Welcome Cocktail’, jantar (bebidas alcoólicas e cocktails não incluídos), bar aberto e festa, com um custo de 430€ por pessoa.

Quem estiver hospedado no hotel pode optar por participar apenas na festa, com bar aberto e ceia, entre as 23h30 e a 1h30, por 135€ por pessoa. Já para os que desejam celebrar sem estarem hospedados, o Rooftop, no 6º piso, oferece um cenário exclusivo com espetáculo de Drag Queens, DJ, bar aberto e uma das melhores vistas de Lisboa por 220€ por pessoa.

Para começar 2025 de uma forma descontraída, o Brunch de Ano Novo no BAHR & Terrace é uma opção. Das 13h às 16h, inclui couvert, viennoiserie, pratos principais e sobremesas, por 90€ por pessoa (bebidas alcoólicas e cocktails não incluídos).