Os novos conceitos querem conquistar paladares. A primeira novidade é o Po Tat, onde cada prato é uma viagem culinária que transcende fronteiras. O segundo espaço gastronómico é o Belém BarTolomeu Bar e foi especialmente pensado para os apreciadores de refeições leves. Com uma vista privilegiada sobre o Rio, combina uma coleção de cocktails de assinatura com os sabores da África Ocidental, Japão e Índia.

Po Tat

Da junção dos sabores da cozinha pan-asiática com o espírito aventureiro dos viajantes portugueses do século XV surgiu o Po Tat, nome dado à tarte chinesa inspirada no pastel de nata. O novo conceito desenvolvido pelo núcleo de comidas e bebidas da HIGHGATE para o Palácio do Governador – Lisbon Hotel & SPA é um restaurante, onde a tradição e a inovação se encontram numa vaga de sabores e onde cada prato, confecionado pelo Chef André Santos, é uma viagem culinária que transcende fronteiras.

Na carta encontramos iguarias como as Gyosas de Frango e Kimchi com molho cho-ganjang (17€) ou Cogumelos Ostra grelhados com ganche de inhame e amendoim (16€), nas entradas. Nos pratos principais, as recomendações do chef passam por Donburi de Beringela com pesto de caju e dengaku (19€) ou o Polvo na chapa, puré de abóbora e miso com picle de folhas shiso (26€). Para terminar a sua refeição, a Tarte de Chocolate e Togarashi com caramelo de miso e flor de sal (10€) ou o exótico Gelado de Arroz Negro, Manga e Curcuma e merengue de Yuzu (9€), são algumas das opções para o carimbo final no passaporte desta viagem.

Belém BarTolomeu Bar

A nova experiência gastronómica no renovado Palácio do Governador – Lisbon Hotel & SPA Belém BarTolomeu Bar créditos: Divulgação

Um bar com alma de explorador, inspirado em Bartolomeu Dias, e com propostas de refeições ligeiras, numa simbiose entre três grandes cozinhas: a asiática, a portuguesa e a mediterrânea. Este bar tem também sumos detox (Aquela Kombucha), Light Swimmer (Pocari), Spritzers (Portuguese Mule) e Pool Tails (Passion Fruit Paloma).

Na carta atreva-se a experimentar a Salada de Camarão com Hummus de Cenoura Assada e “Salsa Roja” (18€), a Bifana de Porco alentejano em pão focaccia e maionese de Chili (16€) e para os gulosos, o Leite Creme queimado de Chocolate e Louro com compota de Kumquats (9€).

O terraço exterior é ainda, o local perfeito para desfrutar do pôr do sol, com um cocktail na mão, ao som dos beats do momento.