Uma nova decoração com foco no azul e branco da azulejaria portuguesa

O Palácio do Governador é um edifício que transborda história, arte e tradição. Exemplo disso são os tetos abobadados originais e as paredes revestidas de painéis de azulejos azuis e brancos, com vários séculos de existência, que podemos encontrar em zonas como o restaurante e as diferentes suites e quartos.

Para ajudar a remodelar e preservar o charme deste boutique hotel do século XVI, a unidade hoteleira contou com o talento da decoradora Nini Andrade e Silva, que trouxe os tons característicos da azulejaria portuguesa – refletidos também no lobby da receção, local outrora ocupado por uma antiga capela – para esta nova decoração. O branco e o azul dominam todos os cantos e recantos das áreas comuns deste empreendimento, como os corredores, as salas de reuniões, o bar, o restaurante e a zona exterior da piscina.

Apesar de, nas diferentes tipologias, nenhum teto ser igual a outro, uma característica comum aos 60 quartos e suítes é este duo de cores, visível em elementos como mesas de cabeceira, tapetes, abajures, têxteis e cadeiras, que consegue proporcionar um ambiente aconchegante e sofisticado. Uma escolha decorativa que complementa na perfeição a vista para o Rio Tejo, cuja beleza pode ser contemplada a partir dos Quartos Mansardas, da Suite do Governador ou da Suite Princesa (uma das poucas acomodações com terraço privativo). É de destacar que estas últimas opções são ideais para uma escapadinha a dois, permitindo dormir numa cama de dossel com vista direta para um dos monumentos históricos da capital: a Torre de Belém.

Um almoço no BarTolomeu com vista para a Torre de Belém

Tendo em conta a localização deste boutique hotel e a sua forte ligação à época dos Descobrimentos, o BarTolomeu Bar nasceu como uma forma de homenagear o feito alcançado pelo navegador português Bartolomeu Dias que, graças às suas expedições marítimas durante o século XV, descobriu a passagem do oceano Atlântico para o oceano Índico. Isso traduziu-se na criação de um novo conceito e de um menu que nos transporta até à Ásia.

Aqui vai encontrar opções leves, como sanduíches, sopas e saladas, pratos mais compostos para o almoço e ainda algumas sobremesas. Se não conseguir decidir, recomendamos o Ribeye de novilho grelhado com puré de batata e molho bulgogi (30€), a Bifana de porco alentejano em pão focaccia com maionese de chilli (16€) e, para terminar, o Sundae de bagas de inverno, gelado de baunilha e crumble de croissant (8€).

Já o Crudo Corner é uma secção do menu dedicada exclusivamente a produtos frios. Cogumelo Tiradito de barriga de atum, toranja e óleo de pimento (8€) e Cogumelo black fungus, pepino doce e molho cho-ganjang (5€) são algumas das opções disponíveis apenas entre as 18h00 e as 23h00.

Se o tempo permitir, não deve deixar de aproveitar a esplanada envidraçada deste espaço localizado mesmo em frente à Torre de Belém, mandada construir por D. Manuel I, e que serve de vista ao BarTolomeu.

Uma aventura de pratos portugueses com toque asiático no Po Tat

Descendo até ao piso -1, vai encontrar o restaurante do Palácio do Governador, que também foi alvo de uma renovação por parte do grupo Highgate. À mesa do pan-asiático Po Tat – um termo cantonês que designa a famosa tarte de ovos portuguesa – mantém-se o conceito do BarTolomeu, onde os hóspedes são convidados a embarcar numa viagem repleta de sabores exóticos.

Todos os pratos são confecionados com matéria-prima 100% portuguesa, adquirindo um ligeiro toque asiático graças ao talento e à criatividade do chef executivo André Santos, que comanda a oferta gastronómica deste hotel. Desde o ano passado, o Palácio do Governador passou a integrar a marca internacional Small Luxury Hotels of the World (SLH).

O wok de lulas com cherovias, algas e alho selvagem (17€) é uma das novidades da carta de inverno que o vai ajudar a abrir o apetite e a aquecer a paladar. Na secção de pratos principais, a Presa de porco alentejano grelhada com marmelos shio koji e alface espargo (29€) ou Robalo com girassol batateiro e dashi beurre blanc de algas (32€) são apenas dois exemplos que celebram a cozinha oriental. Se não gosta de saltar o momento da sobremesa e não tem medo de misturas improváveis, o Gelado de arroz negro, manga, curcuma e merengue de Yuzu (9€) é uma aposta ganha.

Spa by Night, uma ida fora de horas ao spa

Ao entrar no Felicitás Spa Governador, os hóspedes são convidados a experienciar as antigas tradições termais através de diferentes momentos de relaxamento. Para além das massagens que pode encontrar no menu, este espaço também disponibiliza alguns tratamentos de assinatura. O Dia de Spa (190€/120 minutos), uma massagem de corpo inteiro seguida de um tratamento facial, finalizado com o banho Cleópatra, e o Ritual Tranquility (130€/80 minutos), um tratamento feito com aromas de laranja, lavanda e canela, que cuida do corpo e da mente em profundidade, são duas das opções disponíveis.

Independentemente do tratamento ou massagem escolhidos, todos os momentos de bem-estar podem ser finalizados na área de relaxamento, onde poderá beber um chá quente ou dar um mergulho na piscina interior, que se destaca pela parede com mais de 500 anos e que, por ser um dos elementos históricos do hotel, também merece uma visita.

Outra das experiências diferenciadoras do Felicitás Spa Governador é o evento Spa by Night, que, na última sexta-feira de cada mês, abre as suas portas entre as 21h00 e as 00h00. Apesar de as massagens e tratamentos estarem excluídos, os hóspedes são brindados com uma taça de espumante – colocada à disposição durante a noite, juntamente com vários snacks – que os poderá acompanhar à medida que descobrem tudo aquilo que o circuito de spa desta unidade oferece.

Informações Morada: Rua Bartolomeu Dias, 117. 1400-030 Lisboa Reservas: bookings@palaciogovernador.com Contacto: 21 300 7009

Ao longo dos seus 1200 m², vai encontrar várias zonas onde pode descontrair sozinho, a dois ou em grupo. Se sofre de tensão muscular, experimente usar a sauna seguida de uma passagem pela cuba de gelo, onde pode testar os benefícios da água gelada. Com a ajuda de luzes coloridas, sons da natureza e jatos de água, o duche sensorial vai transportá-lo para o meio de uma tempestade que, surpreendentemente, é uma boa opção para descomprimir do stress do dia a dia. Por último, não deve deixar de passar pela piscina interior de 25 metros, que, para além de ser aquecida, oferece duas cascatas de água que o vão fazer sair daqui transbordando tranquilidade e relaxamento.