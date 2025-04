Comer, dormir e relaxar dentro de um teatro é a proposta do Cénica Porto Hotel, Curio Collection by Hilton que pretende dar uma nova vida à zona da baixa portuense. Localizado em São Bento, esta unidade hoteleira nasce da junção de três edifícios devolutos onde, entre eles, se destacava a casa do Grupo de Teatro Modestos, inativo desde a década de 1980. Como forma de homenagear este espaço fundado em 1902 e que, durante décadas, foi um mais influentes grupos de teatro amadores da cidade do Porto, o grupo Hilton decidiu construir um hotel de cinco estrelas à volta do imaginário teatral.

“Era um teatro antigo que nós reabilitamos e temos, inclusive, uma sala de espetáculos que abriu em março deste ano”, começa por explicar Francisca Fernandes, marketing executive, sobre o Cénica Porto Hotel inaugurado em novembro de 2024. Seguindo o posicionamento lifestyle, inovador e temático que pauta todos os Curio Collection by Hilton espalhados pelo país, este projeto hoteleiro foi construído em torno de uma narrativa muito própria centrada nas artes cénicas e do teatro. “A ideia é o teatro ser o palco principal e o hotel ser o backstage.”

Esse conceito ganha vida através da decoração, onde o ambiente retro dos anos 1970 e 1980, as cores ousadas, os candeeiros de tetos suspensos, as peças de mobiliário em veludo e as cortinas, que tradicionalmente adornam estes espaços, ajudam a construir uma experiência única. O objetivo é que os hóspedes, ao explorarem as diferentes áreas comuns e pisos do hotel, se sintam como se fossem grandes estrelas de teatro a deambular pelos bastidores onde a magia acontece. Por exemplos, os 126 quartos (a partir dos 193€ por noite) – que variam entre King, Queen, Double, Suite e Master Suite – assemelham-se a um dressing room privado onde os artistas se preparavam antes de entrar em palco e podiam descontrair após a performance. Espelhos de grandes dimensões adornados com lâmpadas redondas, toucadores espaçosos, cadeirões confortáveis e cabeceiras forradas a veludo são outros dos elementos que saltam à vista em cada uma das acomodações e adicionam dramatismo.

A imponente escadaria envidraçada, com os degraus cobertos de veludo vermelho que se encontra no lobby do hotel, leva-nos até ao palco principal do Cénica: o recém-renovado teatro que, regularmente, presenteia os hóspedes e residentes da cidade com várias produções teatrais em diferentes línguas. “Esta é uma sala que marcava muito esta freguesia e esta zona da cidade, portanto o objetivo é marcar um bocadinho a agenda cultural do Porto”, refere. A par da componente artística, este espaço com capacidade para 150 pessoas em plateia e camarotes prima pela versatilidade e conseguir receber eventos empresariais, concertos ou casamentos.

Spa at Cénica: silêncio que a massagem vai começar

As artes do espetáculo são um elemento transversal a todas as zonas do Cénica Porto e o spa não é exceção. Quem descer até ao piso -1 vai encontrar uma zona de relaxamento um pouco diferente do habitual. Com foco na temática do hotel e naquela que é uma das grandes tendências de spa para 2025, as cores neutras dão lugares a tonalidades mais vibrantes onde se destacam os rosas e os verdes. Outro aspeto diferenciador é o facto de toda a carta do spa – que inclui um vasto leque de massagens, tratamentos faciais e rituais de assinatura – ser construída em torno de algumas das personagens mais icónicas do teatro.

A massagem de relaxamento Sonho de Puck (50 minutos/85€) foi inspirada no Sonho de uma noite de verão de William Shakespeare e pretende proporcionar um efeito calmante e revigorante. Um dos bestsellers é a Essência de Orfeu (110 minutos/160€): um tratamento de assinatura premium composto por uma esfoliação, massagem corporal e tratamento facial para ser vivido a dois. E porque estamos no interior de um antigo teatro, todos os tratamentos são antecedidos por um ritual de boas-vindas que começa com três pequenos toques nos ombros. Uma alusão às três pancadas de Molière que se ouvem em salas de teatro de todo o mundo e são usadas para anunciar o início de um espetáculo.

Numa zona à parte encontrará uma área dedicada ao banho turco e à sauna, que convida a descontrair entre tratamentos, e ainda uma piscina de relaxamento e um jacuzzi com luz natural. Sendo este um hotel family-friendly, o spa Cénica também abre as suas portas aos membros de palmo e meio que, entre outras atividades, podem viver momentos de diversão dentro de água com a família. Devido aos lugares limitados e de forma a dar um pouco mais de privacidade aos clientes que procuram tranquilidade durante a estadia, podem fazê-lo diariamente durante o período da manhã entre as 10h30 e 12h30.

Neste piso existe ainda um ginásio totalmente equipado com pesos livres e algumas máquinas de cardio para quem não dispensa a prática de atividade física durante uma escapadinha de fim de semana ou prolongada. Uma das novidades deste spa citadino é a adição de um jardim de inverno, que apesar de ainda estar em fase de construção, vai alargar a sua oferta de zonas de relaxamento.

Dramatics Restaurant & Bar: a gastronomia portuguesa em vários atos

Para todos aqueles que não tem memória do antigo Teatro Modestos, o Cénica decidiu integrar a antiga fachada desta sala, agora totalmente restaurada, na decoração do hotel e que tanto pode ser admirada por quem passa à porta do número 156 da Rua de Gonçalo Cristóvão como pelos hóspedes que tomam um copo no Dramatics Restaurant & Bar.

Aliás foi esta estrutura centenária que serviu de inspiração ao chef Nuno Miguel. A gastronomia portuguesa é o foco da carta do Cénica que surge com muitas novidades e tenta oferecer a todos aqueles que visitam propostas que cruzam tradição e modernidade. “Como temos um público de várias partes do mundo temos de ser abrangentes. É quase como as diferentes disciplinas do teatro, onde temos o drama, o romance, a tragédia, a comédia, e na carta também temos de ser isso”, diz sobre aqueles que são as suas sugestões gastronómicas onde não podem faltar clássicos internacionais, como a sandwich club e a salada césar.

É num ambiente acolhedor e aconchegante, onde dominam os tons terrosos e verdes, que descobrimos uma ementa que, através de diferentes atos, tenta contar várias histórias iguais às que chegam até nós através da arte teatral. Uma curiosidade é que independentemente da mesa onde ficar, vai ter sempre vista direta para a cozinha. Do I Ato chega-nos a Rota das Especiarias, uma entrada feita com hummus, grão-de-bico crocante, pesto, iogurte, paprika fumada e coentros que surpreende pela combinação de sabores e texturas. “Como através do teatro conseguimos viajar e sentir sensações, lembrei-me que os portugueses estabeleceram a Rota das Especiarias. Como tem muitas especiarias, este prato faz-me lembrar o Médio Oriente”, explica sobre a inspiração por detrás desta opção vegetariana. Nas entradas pode ainda experimentar uma reinterpretação do prego do pão e um dos peixes portugueses muito populares durante o verão. “Vou mudar do rio para o mar e trabalhar numa entrada com sardinha.”

No II Ato destacam-se as carnes de raça portuguesa DOP e IGP que inclui propostas como a minhota, cachena e alentejana. O entrecôte com milho assado, manteiga de ervas, milho frito, feijão verde servido com molho demi-glace é uma das novas propostas da temporada. Para os amantes de peixe, o chef sugere o robalo grelhado com molho lima kefir, bimis, batata assada e tomate cherry. Se preferir algo mais clássico tem o bacalhau à bras que é um dos pratos que se destacou desde o início e é um dos mais apreciados pelo público estrangeiro. “Eles vêm com a lição estudada e sabem quais os pratos típicos de Portugal”, refere o chef natural da Póvoa do Varzim sobre esta proposta que tem um ligeiro twist comparativamente com o tradicional. “Vem com uma posta de bacalhau confitada, que vai por cima, e depois faço molho peel peeling."

Se quer finalizar com algo simples mas reconfortante tem o crocante de leite-creme, uma sobremesa embrulhada numa fina cama de massa filo que sai diretamente do forno para a mesa e vem a acompanhar com frutos vermelhos. Apesar de pequena, na carta de vinhos constam referências como Douro, Alentejo e Bairrada que conseguem dar a conhecer um pouco da cultura vínica portuguesa e portuense. “A ideia não é fazê-la crescer enormemente mas torná-la dinâmica com um vinho do mês, uma oferta a copo mais alargada e provas de vinho do Porto”, explica.

De forma a permitir que o público do restaurante também possa provar aqueles que são os snacks e petiscos tradicionais de Portugal e que, até agora, só constavam no menu no bar, o Cénica decidiu juntar todas as suas propostas numa única carta. Isto permite que o cliente possa, a qualquer hora do dia, desfrutar de uma francesinha ou de um prato de pica-pau ou moelas ao balcão do bar, à mesa do restaurante ou até no terraço do hotel.

