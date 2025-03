Porque não são precisas boas desculpas para cuidar de si na correria do dia a dia, o Cénica Porto Hotel Curio Collection by Hilton, localizado no centro da cidade, tem uma nova experiência de autocuidado e sensorial.

O “My Time Beauty”(85€) é um programa com a assinatura da unidade hoteleira portuense do grupo Hilton que consegue proporcionar momentos de bem-estar e gastronómicos para viver sozinho ou a dois.

Esta iniciativa, que vai estar a decorrer ao longo de todo o mês de março em exclusivo neste hotel, começa no SPA at Cénica onde é convidado a cuidar da sua pele, do seu corpo e a viver momentos de relaxamento.

Após o ritual de boas-vindas e uma passagem pelo circuito de spa, os clientes são brindados com um dos momentos alto desta tarde: o Beleza de Blanche. Este tratamento facial, que combina limpeza, esfoliação e hidratação, vai fazer com que termine a sessão com uma pele luminosa e revitalizada.

A experiência neste espaço da marca Curio Collection by Hilton termina com uma passagem pelo Dramatics Restaurante & Bar onde pode aconchegar o estômago com uma iguaria doce ou salgada. O momento Bubbles & Bites permite-lhe escolher entre blinis de salmão fumado ou delícia de chocolate que acompanha com uma taça de espumante.

As reservas podem ser feitas através de email ou telefone.