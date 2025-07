A filha mais velha de Bruno de Carvalho, Catarina, de 22 anos, marcou presença esta sexta-feira, 25 de julho, no programa 'Dois às 10', da TVI. A jovem aceitou o convite da TVI e desta forma surgiu pela primeira vez em televisão.

Catarina esteve à conversa com Cristina Ferreira, juntando-se aos familiares dos restantes concorrentes de 'Big Brother Verão' que, tal como antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, estão nomeados na presente semana e em risco de abandonar o reality show.

Questionada pela apresentadora de 'Dois às 10', Catarina assumiu que ao longo da sua vida sentiu-se afetada pelos comentários negativos que a exposição do pai lhe trouxe.

"Ao crescer, antes de eu ter todos os mecanismos de defesa que hoje em dia tenho, eu não os tinha. Ir às redes sociais e ver as pessoas a falar dele de uma determinada maneira e para mim era o meu pai, para mim era muito complicado. Hoje em dia isso já não me afeta muito. Principalmente se puxarem o meu nome mesmo não me conhecendo. Eu também nunca me expus muito, portanto", assumiu.

"Ele nem sonha que estás aqui hoje a falar", reagiu Cristina Ferreira. "Acho que ele quando chegar cá fora e perceber que eu já fui a galas, que eu apareci aqui... Ele vai ficar: 'Catarina o que aconteceu?'", brincou ao imaginar a reação do pai à sua tomada de posição.

A respeito da decisão de agora aparecer publicamente, ao contrário do que tinha feito no passado, a filha de Bruno de Carvalho explicou as suas motivações dizendo:

"Tenho a minha vida aparte de ser a filha dele e acho que sempre foi muito importante para mim proteger a minha vida e a maneira como eu gostava de vivê-la, para além de quem sou filha. Para mim é muito importante ser a Catarina de Carvalho e não só a filha de. Sempre foi algo pelo qual tentei lutar bastante. Hoje em dia, eu sinto que já tenho esse nome, pelo menos nos sítios onde necessito de o ter, então já não tenho tanto problema em expor-me por ser filha de quem sou".

Sobre a polémica na qual Bruno de Carvalho se viu envolvido mal entreou no 'BB Verão', a intensa discussão com Daniela Ventura, que acabou por levar à expulsão da ex-concorrente, Catarina explica que não se sentiu afetada, precisamente, por ter crescido a ver o pai exposto.

Questionada sobre a possibilidade de Bruno de Carvalho estar a apaixonar-se pela cantora Ana Duarte, a jovem preferiu não comentar. "Não sei de nada. O meu pai é sempre uma surpresa, portanto logo se vê o que é que se cria ou não", disse.

Apesar de ver o pai nomeado ao lado de Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu e Fábio Paim, Catarina de Carvalho acredita na possibilidade de o DJ e empresário manter-se no jogo e não abandonar a casa mais vigiada do país no próximo domingo.

