Bruno de Carvalho surpreendeu tudo e todos ao entrar no domingo, 7 de julho, no 'Big Brother Verão'. O DJ e empresário aceitou novamente o convite da TVI, depois de ter participado em 'Big Brother Famosos' e 'Secret Story - Desafio Final'.

Discussão nas primeiras horas

As primeiras horas de Bruno de Carvalho nesta nova edição do reality show ficaram marcadas por uma forte discussão com Daniela Ventura. Terminada a gala, apresentada por Maria Botelho Moniz, os dois envolveram-se numa troca de palavras intensa com direito a insultos, ofensas e ameaças.

Uma conversa no jardim culminou com Daniela Ventura a chamar "palhaço do circo" a Bruno de Carvalho.

"Palhaço do circo só se fores tu e a minha família, é melhor teres calminha", reagiu o antigo presidente do Sporting, indignado com o comentário da ex-concorrente de 'Big Brother 2024'. "Vai chamar palhaço ao teu pai. Não me voltas a chamar palhaço", disse ainda, já num tom bastante alterado.

"Palhaço e dos grandes", continuou Daniela. "Palhaço é o teu pai, que tem uma filha malcriada como tu", ripostou Bruno de Carvalho.

Em seguida, Daniela chamou "ordinário" ao empresário e ameaçou partir para a agressão caso este continuasse a falar no seu pai. "Voltas a falar do meu pai e da minha família e estás a levar uma", disse.

"Era o que me faltava vir aqui um velho falar do meu pai. Vai para o ca*****. Um velho destes, um caduco, vir falar do meu pai", continuou.

Bruno de Carvalho ameaçou desistir

Após o embate entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura, seguiu-se a cadeira quente e os dois participantes do reality show prosseguiram neste segmento a troca de palavras.

"Sou o Bruno de Carvalho, tenho 53 anos. Não estou aqui para aturar ordinários, de facto. Já é a segunda casa em que você me convida para vir com pessoas estranhas, portanto, como vocês estão a permitir coisas a pessoas que não tem interesse nenhum, vou repensar e vamos ter de ter uma conversa hoje - porque isto para mim não. Já aturei aqui uma casa que não quis aturar e não estou aqui para virem utilizar cartadas de religião, que são muito novas ou se querem dinheiro de homens. Isso para mim está fora de questão", disse o DJ e empresário, ameaçando desistir do 'Big Brother Verão' horas depois de ter entrado.

"Eu é que não estou aqui para andar a lidar com malcriados, com velhos malcriados", reagiu Daniela Ventura, acusando Bruno de Carvalho de lhe ter faltado ao respeito.

"Tu és um vermezito", disse Bruno. "Ofende mais, velhote", continuou Daniela, obrigando a voz do 'Big Brother' a intervir.

"Querem que todos os vossos colegas saiam da sala para que possam os dois acabar de discutir ou vão-me permitir fazer esta dinâmica da cadeira quente como pessoas civilizadas? Vamos todos falar na vez de cada um e fingir, pelo menos, que somos pessoas civilizadas durante este tempo que se segue. Creio que todos somos capazes de o fazer", apelou o elemento da produção do formato.

Veja aqui parte da intensa discussão que marcou a entrada de Bruno de Carvalho no 'Big Brother Verão'.

