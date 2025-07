A intensa discussão entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura na casa do 'Big Brother Verão' gerou desconforto nos restantes participantes do reality show, tal como todos admitiram, especialmente em Luíza Abreu.

A irmã de Luciana Abreu não conseguiu conter as lágrimas ao assistir ao confronto e mostrou-se visivelmente perturbada, o que levou Maria Botelho Moniz a questioná-la sobre o que sentiu.

"Reparei que assim que o tom subiu a Luíza disse: 'Oh Big, não, oh Big, não, oh Big não'. Tapou os ouvidos, ficou um bocadinho perturbada, um bocadinho constrangida", referiu a apresentadora do programa da TVI.

"Estava na casa de banho a maquilhar-me, Maria, e comecei a ouvir os gritos muito altos. [...] Portugal inteiro sabe que sofri de violência doméstica em criança, era isto que acontecia dentro de casa. Até me sinto mal de estar a chorar, porque não queria estar a mostrar isto assim", respondeu Luíza, sem conseguir conter as lágrimas.

Luíza e Luciana Abreu, bem como a mãe de ambas, sofreram violência doméstica às mãos do pai. O tema já foi abordado publicamente por Luciana.

A bailarina profissional, de 33 anos, admitiu que este ambiente de agressividade lhe causa "muita confusão" e a lembra de episódios traumáticos que viveu no passado.

"Eu sei que já foi há muitos anos, eu era criança, foi até aos meus oito anos de idade. Já devia, se calhar, ter ultrapassado esta situação mas, de facto, é uma coisa que para mim é intolerável. É o que estou sempre a falar desde o primeiro dia, faltas de respeito, gritos, isto para mim não me faz sentido nenhum e leva-me a um lugar... Quando me vi aqui na porta, vi-me pequenina com oito anos. O bater das mãos na mesa, os gritos...", explicou.

Luíza Abreu aproveitou a ocasião para enviar um beijinho especial à mãe, Ludovina, que foi vítima de violência doméstica durante vários anos. "Deixe-me só mandar um beijinho muito grande à minha mãe, porque se ela assistiu sabe perfeitamente como eu me ia sentir."

"Deixar-lhe só um beijinho muito grande, dizer-lhe que está tudo bem, que tenho o apoio de toda a gente e de toda a produção e mais uma vez peço desculpa", continuou.

"Não tem de pedir desculpa, Luíza. Não tem de pedir desculpa pelos sentimentos que são seus e que são válidos", reagiu de imediato Maria Botelho Moniz, tranquilizando a participante.

Insultos, ofensas e ameaças levaram a expulsão

O clima de tensão cresceu de tal forma entre Bruno de Carvalho e Daniel Ventura que durante a intensa discussão de ambos foram ouvidos insultos, ameaças, ofensas e muitos gritos.

"Vá lá comer as suas meninas, vá lá ter com a Liliana, faça alguma coisa da vida, seu porco!" ou "prostitutas são as suas filhas", estiveram entre as palavras proferias pela antiga participante de 'Big Brother 2024' e que levaram a que a produção tomasse a decisão de a expulsar.

Bruno de Carvalho foi igualmente inadvertido pela produção do 'Big Brother', o DJ e empresário recebeu uma nomeação direta.

