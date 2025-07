Elma Aveiro não conseguiu ficar indiferente à polémica recente que se viveu no 'Big Brother Verão', da TVI. A irmã de Cristiano Ronaldo manifestou-se publicamente perante a intensa discussão entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura, que levou à expulsão da participante.

O clima de tensão cresceu de tal forma entre o DJ e empresário e Daniel Ventura que durante a intensa discussão de ambos foram ouvidos insultos, ameaças, ofensas e muitos gritos.

"Toda a gente sabe que não sou nada fã deste tipo de programas, mas hoje foi o melhor que fizeram. Mostraram o limite do respeito. Vergonhoso. Que coisas mais feias que vemos por meia dúzia de tostões. Vão mas é trabalhar", atirou a empresária madeirense, indignada com as imagens.



© Reprodução Instagram - Elma Aveiro

Ainda que não se assuma como fã de reality shows, Elma Aveiro já conheceu alguns antigos participantes destes formatos e apareceu publicamente ao lado dos mesmos.

Elma Aveiro já tinha criticado Daniela Ventura antes

Elma Aveiro já tinha anteriormente manifestado a sua opinião sobre Daniela Ventura. Aquando da participação da jovem num outro reality show, 'Big Brother 2024', a irmã de Cristiano Ronaldo não poupou nas críticas.

"Pouco vejo este programa, mas com o pouco que vejo cada vez mais tenho a opinião de que é o pior programa de televisão", referiu em junho de 2024.

"Só estão a alimentar monstros e está aí a prova viva. Esta menina Daniela é das piores que já vi. A vida irá ensiná-la e da pior forma, lamentável", completou na época.

Polémica no 'Big Brother Verão' deu vitória nas audiências

A polémica no 'Big Brother Verão' fez finalmente crescer as audiências da TVI. A emissão 'Big Brother Verão - Especial', na qual foram reveladas as imagens da discussão entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura, deu a vitória nas audiências ao canal quatro.

"O 'Big Brother Verão - Especial' de ontem foi o programa mais visto do dia, registando 19,7% de share e 9,6% de rating", enalteceu o canal através das redes sociais.

O 'Especial', que vai para o ar depois do 'Jornal Nacional', é apresentado por Maria Botelho Moniz e no dia de segunda-feira, 7 de julho, ficou ainda marcado pela expulsão direta de Daniela Ventura, devido ao seu comportamento inadequado.

Bruno de Carvalho também foi castigado pela produção do programa. O DJ e empresário recebeu uma nomeação direta.

O testemunho emotivo de Luíza Abreu

Luíza Abreu mostrou-se dentro do 'Big Brother Verão' visivelmente afetada pela discussão entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura. A irmã de Luciana Abreu reagiu em lágrimas ao ver o confronto.

"Estava na casa de banho a maquilhar-me, Maria, e comecei a ouvir os gritos muito altos. [...] Portugal inteiro sabe que sofri de violência doméstica em criança, era isto que acontecia dentro de casa. Até me sinto mal de estar a chorar, porque não queria estar a mostrar isto assim", explicou a bailarina profissional.