A polémica no 'Big Brother Verão' continua a ser no início desta semana o assunto do momento. A tensão entre Bruno de Carvalho e Daniela Ventura, que levou à expulsão direta da jovem muçulmana, foi tema no início da emissão desta terça-feira, 8 de julho, do 'Dois às 10'.

No painel de comentadores estiveram Adriano Silva Martins e Márcia Soares, que revelaram as suas opiniões sobre a polémica aos apresentadores - Cláudio Ramos e Cristina Ferreira.

Márcia mostrou-se contra a expulsão de Daniela, considerando que também Bruno de Carvalho deveria ter sido convidado a abandonar o jogo.

"Para mim, aquilo que o Bruno faz é pior porque ele tem idade para ter juízo e dar o exemplo", defendeu a comentadora e antiga participante do 'Big Brother 2023'.

"A grande diferença é que a Daniela [Ventura] diz sobre as filhas do Bruno com todas as letras e o Bruno não, só insinua uma série de coisas", referiu Adriano Silva Martins, explicando que, por este motivo, Bruno de Carvalho não teve uma postura tão incorreta e ordinária quanto a jovem muçulmana.

"Vá lá comer as suas meninas, vá lá ter com a Liliana, faça alguma coisa da vida, seu porco!" e "prostitutas são as suas filhas", foram algumas das palavras ditas pela antiga participante de 'Big Brother 2024' e que levaram a que fosse expulsa do reality show por comportamento incorreto.

"É uma miúda mal educada, não devia ter sido convidada", disse Cláudio Ramos

"Ele não disse nada de mal à Daniela", reagiu Cláudio Ramos ao mostrar-se com completo desacordo com a opinião de Márcia Soares. O apresentador não poupou nas críticas a Daniela Ventura e considerou justíssima a sua expulsão.

"A Daniela tem o interesse deste copo que aqui está. É uma miúda mal educada, é uma miúda que não devia entrar neste reality. Nem sequer devia ter sido convidada, no meu ponto de vista, mas não sou eu que mando, és tu", disse, dirigindo-se a Cristina Ferreira.

"Também não sou só eu, mas pronto...", respondeu, por seu turno, Cristina Ferreira - que ocupa o cargo de diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"A prova que ela é uma rapariga ingrata é que ela ontem quando saiu disse que estava tudo planeado, não soube lidar", continuou Cláudio Ramos, que acabou por ter uma pequena altercação com Salvador.

O participante de 'Big Brother Verão' expulso no último domingo, tal como Marta Cruz, referiu em direto considerar Daniela Ventura uma boa pessoa, palavras que incomodaram Cláudio Ramos.

Espantado por perceber que o apresentador teria "algo contra" a amiga, Cristina Ferreira decidiu explicar a Salvador o porquê da opinião de Cláudio Ramos sobre Daniela Ventura e Catarina Miranda.

"Ele não gosta nem de uma, nem de outra", referiu a comunicadora. "Elas já disseram coias muito feias em relação ao Cláudio, tanto uma como a outra, e a ele fica-lhe na cabeça. Sobre mim também disseram umas coisas, mas para mim é indiferente", referiu, por fim.

Recorde-se que, apesar de não ter sido expulso, Bruno de Carvalho foi igualmente advertido pela produção do 'Big Brother Verão'. O DJ e empresário recebeu uma nomeação direta e está em risco de abandonar o jogo no próximo domingo.

Leia Também: Luíza Abreu lavada em lágrimas: "Sofri de violência doméstica em criança"

Leia Também: Daniela Ventura expulsa e Bruno nomeado. Os detalhes da polémica do 'BB'